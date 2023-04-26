17 населених пунктів Харківщини були під обстрілами за добу – Генштаб

У зведенні на 6:00 26 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про події на фронті та про те, як ворог воює з мирним населенням.

У Генштабі відзначили удар двома ракетами С-300, завданий 25 квітня по Куп’янську.

“Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру”, – наголосили в Генштабі.

Протягом доби Куп’янськ зазнав і “звичайних” обстрілів – атилерійських і міонметних. Також постраждали ще 16 населених пунктів області.

“Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка Харківської області, – перерахували в ГШ.

Загалом по території України армія РФ завдала 13 авіаційних ударів і здійснила 49 обстрілів з РСЗВ. На фронті Сили оборони відбили 39 атак ворога.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА – типу “Зала” та “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора“, – навели дані в ранковому зведенні.