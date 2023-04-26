Армія РФ сьогодні обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з артилерії та мінометів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Здійснив обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка та Берестове.