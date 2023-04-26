Армія РФ сьогодні обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб
Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з артилерії та мінометів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Здійснив обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене.
На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка та Берестове.
Читайте також: 17 населених пунктів Харківщини були під обстрілами за добу – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ сьогодні обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 18:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з артилерії та мінометів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".