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Армія РФ сьогодні обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб

Події 18:35   26.04.2023
Олена Нагорна
Армія РФ сьогодні обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з артилерії та мінометів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Здійснив обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 18:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з артилерії та мінометів протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".