Окупанти з артилерії щойно обстріляли село під Харковом – Синєгубов
Село Липці потрапило під ворожий обстріл уранці 27 квітня. За інформацією начальника ХОВА, є влучання в житлову забудову.
“Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Повітряної тривоги на момент обстрілу на Харківщині не було. Раніше начальник ХОВА інформував про те, що доба в регіоні пройшла без постраждалих.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Окупанти з артилерії щойно обстріляли село під Харковом – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Липці потрапило під ворожий обстріл уранці 27 квітня. За інформацією начальника ХОВА, є влучання в житлову забудову".