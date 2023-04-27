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Окупанти з артилерії щойно обстріляли село під Харковом – Синєгубов

Події 09:33   27.04.2023
Оксана Горун
Окупанти з артилерії щойно обстріляли село під Харковом – Синєгубов

Село Липці потрапило під ворожий обстріл уранці 27 квітня. За інформацією начальника ХОВА, є влучання в житлову забудову.

Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Повітряної тривоги на момент обстрілу на Харківщині не було. Раніше начальник ХОВА інформував про те, що доба в регіоні пройшла без постраждалих.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 09:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Липці потрапило під ворожий обстріл уранці 27 квітня. За інформацією начальника ХОВА, є влучання в житлову забудову".