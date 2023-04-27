Окупанти з артилерії щойно обстріляли село під Харковом – Синєгубов

Село Липці потрапило під ворожий обстріл уранці 27 квітня. За інформацією начальника ХОВА, є влучання в житлову забудову.

“Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Повітряної тривоги на момент обстрілу на Харківщині не було. Раніше начальник ХОВА інформував про те, що доба в регіоні пройшла без постраждалих.