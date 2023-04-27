Обстріл Липців на Харківщині: пошкоджено 8 квартир та приватні будинки (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
За попередніми даними, постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу Липців немає.
Фото наслідків обстрілу опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, під час ворожої атаки близько 10:10 снаряд влучив у двоповерховий будинок. Пошкоджені 8 квартир та приватні будинки.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 12:44;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу Липців немає.".