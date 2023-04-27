Синєгубов: Працівники “Харківобленерго” потрапили від обстріл, один загинув
Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Постраждали працівники “Харківобленерго”, які працювали над відновленням ліній електропередач. На жаль, 1 особа загинула, ще 4 отримали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – розповів Синегубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".