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Синєгубов: Працівники “Харківобленерго” потрапили від обстріл, один загинув

Події 16:44   27.04.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Працівники “Харківобленерго” потрапили від обстріл, один загинув

Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали працівники “Харківобленерго”, які працювали над відновленням ліній електропередач. На жаль, 1 особа загинула, ще 4 отримали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – розповів Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 16:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".