Дистанционное разминирование: как техника из Словакии помогает Харьковщине
Для разминирования районов Харьковской области, которые находились под оккупацией, задействовали дистанционно управляемую систему Bozena-5 словацкого производства.
Иностранной техникой можно управлять с расстояния до 5 тыс. метров. Об этом сообщил представитель Минобороны по разминированию в Харьковской области, передает корреспондент МГ «Объектив»
«Она управляется по радио. У него монитор. Камера стоит на машине. И за счет камеры он видит, где повернуть, куда ехать. То есть человек находится на безопасном расстоянии. В случае даже подрыва машины на взрывоопасном предмете человек будет в безопасности», — отметили в Минобороны.
Работает Bozena-5 со скоростью до 9 км/ч. Сейчас техника помогает разминировать линии электропередач в районе села Граково на Харьковщине.
«Для того чтобы разминировать хотя бы линии электропередач, нам нужно таких хотя бы с десяток, чтобы мы закончили в течение месяца — двух», — добавили в Минобороны.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 12:29;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для разминирования районов Харьковской области, которые находились под оккупацией, задействовали дистанционно управляемую систему Bozena-5 словацкого производства.".