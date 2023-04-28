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Дистанционное разминирование: как техника из Словакии помогает Харьковщине

Репортаж 12:29   28.04.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Дистанционное разминирование: как техника из Словакии помогает Харьковщине Фото: Павел Велицкий

Для разминирования районов Харьковской области, которые находились под оккупацией, задействовали дистанционно управляемую систему Bozena-5 словацкого производства.

Иностранной техникой можно управлять с расстояния до 5 тыс. метров. Об этом сообщил представитель Минобороны по разминированию в Харьковской области, передает корреспондент МГ «Объектив»

«Она управляется по радио. У него монитор. Камера стоит на машине. И за счет камеры он видит, где повернуть, куда ехать. То есть человек находится на безопасном расстоянии. В случае даже подрыва машины на взрывоопасном предмете человек будет в безопасности», — отметили в Минобороны.

Работает Bozena-5 со скоростью до 9 км/ч. Сейчас техника помогает разминировать линии электропередач в районе села Граково на Харьковщине.

«Для того чтобы разминировать хотя бы линии электропередач, нам нужно таких хотя бы с десяток, чтобы мы закончили в течение месяца — двух», — добавили в Минобороны.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко

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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 12:29;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для разминирования районов Харьковской области, которые находились под оккупацией, задействовали дистанционно управляемую систему Bozena-5 словацкого производства.".