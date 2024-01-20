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Вырубил деревья на берегу озера: 68-летний житель Харьковщины за это ответит

Происшествия 11:26   20.01.2024
Оксана Горун
Вырубил деревья на берегу озера: 68-летний житель Харьковщины за это ответит

Мужчина из Змиева приехал на территорию Нововодолажской громады, чтобы выпилить клены на берегу озера.

«Своими действиями злоумышленник нанес государству материальный ущерб на сумму около 300 тысяч гривен», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По информации полиции, экологическая трагедия разыгралась летом 2022 года. К уничтожению деревьев 68-летний мужчина подключил двух местных рыбаков. Им он заявил, что необходимо провести «зачистку», на которую якобы есть все документы и разрешения.

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«Убедившись, что за ними никто не наблюдает, злоумышленники бензопилой срезали 46 деревьев породы клен сырорастущий. Во время загрузки древесины в автомобиль мужчин заметили полицейские отделения полиции №3 ХРУП №1», — отметили в ГУНП.

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19 января следователи сообщили организатору вырубки деревьев о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина из Змиева приехал на территорию Нововодолажской громады, чтобы выпилить клены на берегу озера".