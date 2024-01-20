Вирубав дерева на березі озера: мешканець Харківщини за це відповість

Чоловік зі Змієва приїхав на територію Нововодолазької громади, щоби випиляти клени на березі озера.

“Своїми діями зловмисник спричинив державі матеріальну шкоду на суму близько 300 тисяч гривень”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

За інформацією поліції, екологічна трагедія розігралася влітку 2022 року. До знищення дерев 68-річний чоловік залучив двох місцевих рибалок. Їм він заявив, що необхідно провести “зачистку”, на яку нібито є всі документи та дозволи.

“Впевнившись, що за ними ніхто не спостерігає, зловмисники бензопилою зрізали 46 дерев породи “клен сиророслий”. Під час завантаження деревини до автомобіля чоловіків помітили поліцейські відділення поліції № 3 ХРУП № 1″, – зазначили у ГУНП.

19 січня слідчі повідомили організатору вирубки дерев про підозру в скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.