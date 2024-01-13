Скільки дерев висадили у дворах Харкова: підсумки 2023-го від комунальників

Навесні та влітку 2023 року працівники КП “Харківблагоустрій” висадили біля житлових будинків 601 дерево. Також доглядали за 1837 клумбами.

КП, яке обслуговує території біля 7128 багатоквартирних будинків загальною площею 1485 гектарів, підбило підсумки роботи за минулий рік.

Так, траву у дворах упродовж сезону косили п’ять разів. А з 1,7 тисячі підвалів житлових будинків винесли 9556 кубічних метрів сміття.

Восени працівники підприємства прибрали 88,9 тисячі кубічних метрів опалого листя, а з настанням морозів висипали на доріжки 5223 кубометри піску та 415 тонн солі.



Інфографіка КП “Харківблагоустрій”