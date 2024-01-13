Сколько деревьев высадили во дворах Харькова: итоги 2023-го от коммунальщиков

Весной и летом 2023 года работники КП «Харьковблагоустройство» высадили возле жилых домов 601 дерево. Также ухаживали за 1837 клумбами.

КП, обслуживающее территории возле 7128 многоквартирных домов общей площадью 1485 гектаров, подвело итоги работы за минувший год.

Так, траву во дворах в течение сезона косили пять раз. А из 1,7 тысячи подвалов жилых домов вынесли 9556 кубических метров мусора.

Осенью работники предприятия убрали 88,9 тысячи кубических метров опавших листьев, а с наступлением морозов высыпали на дорожки 5223 кубометров песка и 415 тонн соли.



Инфографика КП «Харьковблагоустройство»