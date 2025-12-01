Леса на Харьковщине будут усиленно патрулировать: адреса, где легально купить елку
В преддверии рождественских и новогодних праздников в лесах Полтавщины и Харьковщины в усиленном режиме работают рейдовые бригады, сообщают в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины».
«Патрули осуществляют постоянный контроль и объезд лесных насаждений для избежания незаконных рубок во всех лесных массивах филиала. Ежегодно в преддверии зимних праздников увеличивается угроза незаконных рубок молодых сосен в лесах. Довольно часто население выбирает легкий способ получить праздничное деревце – просто срубить в лесу. В то же время не понимая, что этим самым наносят ущерб природе и еще будут иметь проблемы с законом», — отметили лесоводы.
Лесоводы говорят: за незаконную вырубку, повреждение хвойного дерева в лесу, предусмотрена ответственность: штраф от 510 грн до 1020 грн. К тому же нарушитель должен еще и заплатить за причиненный ущерб. Его размер зависит от диаметра дерева в коре у корня, а именно: 10 см и менее – 893,16 грн; 10,1-14, см – 1573,65 грн.
Они подчеркнули, что легально купить елку можно в ближайшем лесничестве.
«Все деревца лесоводы заготавливают из специальных плантаций, или же во время проведения хозяйственных мероприятий – рубок уходов. Таким образом, никакого вреда для окружающей среды нет. Кроме того, законно приобретенная елка обойдется, по меньшей мере, в десять раз дешевле, чем незаконно срубленная», — говорится в сообщении.
Список пунктов продаж:
Напомним, ранее в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины» опубликовали цены на хвойные деревья от государственных лесничеств. Они традиционно ниже тех, которые обычно устанавливают на елочных базарах, и зависят от породы и высоты.
