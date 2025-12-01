Live

Ліси на Харківщині посилено патрулюватимуть: адреси, де легально купити ялинку

Суспільство 12:44   01.12.2025
Вікторія Яковенко
Ліси на Харківщині посилено патрулюватимуть: адреси, де легально купити ялинку Фото: Слобожанська філія ДП «Ліси України»

Напередодні різдвяних та новорічних свят у лісах Полтавщини та Харківщини у посиленому режимі працюють рейдові бригади, повідомляють у Слобожанській філії ДП «Ліси України».

«Патрулі здійснюють постійний контроль та об’їзд лісових насаджень з метою уникнення  незаконних рубок у всіх лісових масивах філії. Щорічно напередодні зимових свят збільшується загроза незаконних рубок молодих сосен у лісах. Досить часто населення обирає легкий спосіб отримати святкове деревце – просто зрубати у лісі. Натомість не розуміючи, що цим самим завдають шкоди природі та ще й матимуть проблеми із законом», – зазначили лісівники.

Лісівники кажуть: за незаконну вирубку, пошкодження хвойного дерева в лісі, передбачена відповідальність: штраф у розмірі від 510 грн до 1020 грн. До того ж порушник має ще й сплатити завдану шкоду. Її розмір залежить від діаметра дерева у корі біля шийки кореня, а саме: 10, см і менш – 893,16 грн; 10,1-14, см – 1573,65 грн.

Вони підкреслили, що легально купити ялинку можна у найближчому лісництві.

«Усі деревця лісівники заготовляють зі спеціальних плантацій, або ж під час проведення господарських заходів – рубок доглядів. Таким чином, жодної шкоди для довкілля немає. Крім того, законно придбана ялинка обійдеться щонайменше у десять разів дешевше, аніж незаконно зрубана», – йдеться у повідомленні.

где лесничие будут продавать елки на Харьковщине
Скриншот

Нагадаємо, раніше у Слобожанській філії ДП «Ліси України» опублікували ціни на хвойні дерева від державних лісництв. Вони традиційно нижчі за ті, які зазвичай встановлюють на ялинкових базарах, і залежать від породи та висоти.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ліси на Харківщині посилено патрулюватимуть: адреси, де легально купити ялинку
Ліси на Харківщині посилено патрулюватимуть: адреси, де легально купити ялинку
01.12.2025, 12:44
Виявили порушення: на Харківщині демонтують понад 700 рекламних щитів
Виявили порушення: на Харківщині демонтують понад 700 рекламних щитів
01.12.2025, 10:05
Четверо постраждалих: чим била РФ по регіону, повідомив Синєгубов
Четверо постраждалих: чим била РФ по регіону, повідомив Синєгубов
01.12.2025, 08:51
Новини Харкова – головне за 1 грудня: відключення світла, ДТП з тролейбусом
Новини Харкова – головне за 1 грудня: відключення світла, ДТП з тролейбусом
01.12.2025, 12:09
Де було найважче на фронті, розповіли в Генштабі
Де було найважче на фронті, розповіли в Генштабі
01.12.2025, 08:11
СБУ та СОУ змогли вивезти людей із центральної частини Куп’янська – Канашевич
СБУ та СОУ змогли вивезти людей із центральної частини Куп’янська – Канашевич
01.12.2025, 10:47

Новини за темою:

25.11.2025
Скільки коштуватимуть бюджетні новорічні ялинки на Харківщині – вже є ціни
20.03.2025
Стало відомо, куди поділи ялинки, що прикрашали Харків у новорічні свята
04.02.2025
В Основ’янському районі Харкова пиляли сосни перед Новим роком: хто це робив
14.01.2025
Харківський зоопарк звернувся до містян: подробиці
14.01.2025
У сміттєвих баках не залишати: харків’янам розповіли, куди викидати ялинки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ліси на Харківщині посилено патрулюватимуть: адреси, де легально купити ялинку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2025 в 12:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні різдвяних та новорічних свят у лісах Полтавщини та Харківщини у посиленому режимі працюють рейдові бригади, повідомляють у Слобожанській філії ДП «Ліси України».".