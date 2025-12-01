Ліси на Харківщині посилено патрулюватимуть: адреси, де легально купити ялинку

Напередодні різдвяних та новорічних свят у лісах Полтавщини та Харківщини у посиленому режимі працюють рейдові бригади, повідомляють у Слобожанській філії ДП «Ліси України».

«Патрулі здійснюють постійний контроль та об’їзд лісових насаджень з метою уникнення незаконних рубок у всіх лісових масивах філії. Щорічно напередодні зимових свят збільшується загроза незаконних рубок молодих сосен у лісах. Досить часто населення обирає легкий спосіб отримати святкове деревце – просто зрубати у лісі. Натомість не розуміючи, що цим самим завдають шкоди природі та ще й матимуть проблеми із законом», – зазначили лісівники.

Лісівники кажуть: за незаконну вирубку, пошкодження хвойного дерева в лісі, передбачена відповідальність: штраф у розмірі від 510 грн до 1020 грн. До того ж порушник має ще й сплатити завдану шкоду. Її розмір залежить від діаметра дерева у корі біля шийки кореня, а саме: 10, см і менш – 893,16 грн; 10,1-14, см – 1573,65 грн.

Вони підкреслили, що легально купити ялинку можна у найближчому лісництві.

«Усі деревця лісівники заготовляють зі спеціальних плантацій, або ж під час проведення господарських заходів – рубок доглядів. Таким чином, жодної шкоди для довкілля немає. Крім того, законно придбана ялинка обійдеться щонайменше у десять разів дешевше, аніж незаконно зрубана», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Слобожанській філії ДП «Ліси України» опублікували ціни на хвойні дерева від державних лісництв. Вони традиційно нижчі за ті, які зазвичай встановлюють на ялинкових базарах, і залежать від породи та висоти.