В лесах Харьковщины усилили патрулирование: какой период начинается

Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины» сообщает, что из-за теплого начала марта и быстрого таяния снега в лесах Харьковщины и Полтавщины наступает пожароопасный период.

«Сухая, ветреная погода способствует быстрому высыханию влаги и усиливает возможные риски возгорания в лесных массивах. Работники филиала усиливают патрулирование в лесах с целью своевременного выявления и ликвидации возгораний. Также обследуют и приводят в полную готовность всю противопожарную технику, инвентарь, оборудование и осуществляют комплекс профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.

Лесничие напоминают: в течение пожароопасного периода запрещается:

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортным средствам и другим механизмам, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственных мероприятий;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;

оставлять в лесу пропитанную смазкой или другими горючими веществами тряпки;

выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

Нарушение правил пожарного поведения в лесах предусматривает административную или уголовную ответственность и наложение штрафа.

«Предупреждаем, во время военного положения и пожароопасного периода посещать леса на территории областей категорически запрещено. Ведь это может быть опасно для вашей жизни. Для любителей отдыха на природе и вблизи леса есть специально созданные рекреационные пункты. Здесь уютно, комфортно, а главное безопасно для вас и лесных насаждений», — добавили специалисты.