У лісах Харківщини посилили патрулювання: який період розпочинається

Слобожанський лісовий офіс ДП “Ліси України” повідомляє, що через теплий початок березня та швидке танення снігу у лісах Харківщини та Полтавщини настає пожежонебезпечний період.

“Суха, вітряна погода – сприяє швидкому висиханню вологи та посилює можливі ризики загоряння у лісових масивах. Працівники філії посилюють патрулювання у лісах з метою своєчасного виявлення та ліквідації загорянь. Також обстежують та приводять у повну готовність усю протипожежну техніку, інвентар, обладнання та здійснюють комплекс профілактичних заходів”, – йдеться у повідомленні.

Лісничі нагадують: протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортним засобам та інших механізмам, за винятком тих, що використовують для лісогосподарських заходів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Порушення правил пожежної поведінки в лісах, передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність та накладення штрафу.

“Застерігаємо, під час воєнного стану та пожежонебезпечного періоду відвідувати ліси на території областей категорично заборонено. Адже це – може бути небезпечно для вашого життя. Для любителів відпочинку на природі та поблизу лісу є спеціально створені рекреаційні пункти. Тут затишно, комфортно, а головне безпечно для вас та лісових насаджень”, – додали фахівці.