У лісах Харківщини посилили патрулювання: який період розпочинається
Слобожанський лісовий офіс ДП “Ліси України” повідомляє, що через теплий початок березня та швидке танення снігу у лісах Харківщини та Полтавщини настає пожежонебезпечний період.
“Суха, вітряна погода – сприяє швидкому висиханню вологи та посилює можливі ризики загоряння у лісових масивах. Працівники філії посилюють патрулювання у лісах з метою своєчасного виявлення та ліквідації загорянь. Також обстежують та приводять у повну готовність усю протипожежну техніку, інвентар, обладнання та здійснюють комплекс профілактичних заходів”, – йдеться у повідомленні.
Лісничі нагадують: протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортним засобам та інших механізмам, за винятком тих, що використовують для лісогосподарських заходів;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
- залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
Порушення правил пожежної поведінки в лісах, передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність та накладення штрафу.
“Застерігаємо, під час воєнного стану та пожежонебезпечного періоду відвідувати ліси на території областей категорично заборонено. Адже це – може бути небезпечно для вашого життя. Для любителів відпочинку на природі та поблизу лісу є спеціально створені рекреаційні пункти. Тут затишно, комфортно, а головне безпечно для вас та лісових насаджень”, – додали фахівці.
Читайте також: Відновлять гектари знищеного РФ лісу на Харківщині – Ліси України
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: леса, лесничие, патрулирование, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У лісах Харківщини посилили патрулювання: який період розпочинається», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2026 в 12:08;