Новости Харькова — главное за 12 апреля: как прошла ночь

Происшествия 06:57   12.04.2026
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Ночь перемирия прошла с тревогой

Несмотря на «пасхальное перемирие», ночью 12 апреля в Харькове была воздушная тревога. Ее объявили в 00:53, а в 01:12 дали отбой. Воздушные силы ВСУ причины тревоги не комментировали. Местные мониторинговые каналы сообщили о БпЛА неизвестного типа, вероятно, «Молнии», котрая летела в сторону города.

О появлении в небе Харьковской области различных беспилотников — как разведывательных, так и ударных, мониторы продолжали информировать в течение ночи. В частности в области фиксировали далеко не мирный ударный «Ланцет».

По состоянию на 06:57 тревоги в Харьковской области нет.

