Аналитики ISW зафиксировали продвижение ВСУ на Харьковщине
В сводке Института изучения войны (ISW) 16 января говорится об успехах украинских защитников в Харьковской области.
Так, по информации экспертов, недавно украинские воины вернули под свой контроль часть территорий на Купянском направлении. Речь идет о землях, расположенных на севере от Купянска.
Некоторые «победы» приписал себе и враг. Так россияне распространили информацию о том, что ВС РФ якобы продвинулись на Южно-Слобожанском направлении. Враг писал, что оккупанты продвинулись в центральной части Волчанских Хуторов. Однако эксперты Института изучения войны утверждают, что эти данные – ложные.
Ситуация на других участках фронта – стабильная.
