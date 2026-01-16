Live

Аналитики ISW зафиксировали продвижение ВСУ на Харьковщине

Украина 09:56   16.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аналитики ISW зафиксировали продвижение ВСУ на Харьковщине

В сводке Института изучения войны (ISW) 16 января говорится об успехах украинских защитников в Харьковской области. 

Так, по информации экспертов, недавно украинские воины вернули под свой контроль часть территорий на Купянском направлении. Речь идет о землях, расположенных на севере от Купянска.

Некоторые «победы» приписал себе и враг. Так россияне распространили информацию о том, что ВС РФ якобы продвинулись на Южно-Слобожанском направлении. Враг писал, что оккупанты продвинулись в центральной части Волчанских Хуторов. Однако эксперты Института изучения войны утверждают, что эти данные – ложные.

Ситуация на других участках фронта – стабильная.

Читайте также: Генштаб: 17 атак россиян сдержали ВСУ на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
