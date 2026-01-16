Аналітики ISW зафіксували просування ЗСУ на Харківщині

У зведенні Інституту вивчення війни (ISW) 16 січня йдеться про успіхи українських захисників у Харківській області.

Так, за інформацією експертів, нещодавно українські воїни повернули під свій контроль частину територій на Куп’янському напрямку. Йдеться про землі, розташовані на півночі від Куп’янська.

Деякі перемоги приписав собі і ворог. Так росіяни поширили інформацію про те, що ЗС РФ нібито просунулися на Південно-Слобожанському напрямку. Ворог писав, що окупанти просунулися у центральній частині Вовчанських Хуторів. Проте експерти Інституту вивчення війни стверджують, що ці дані є хибними.

Ситуація інших ділянках фронту – стабільна.