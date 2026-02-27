Чинити диверсії, реєструвати Starlink: як РФ маніпулює рідними полонених

“Зроби це – і він/вона виживе”, – такими пропозиціями “ловлять” зневірених жителів України, рідні яких перебувають у полоні РФ. Про небезпеку попередив Центр стратегічних комунікацій (Spravdi).

“Російські спецслужби продовжують тиснути на родини українських військовополонених і цивільних заручників. Під виглядом “допомоги” вони виходять на контакт через псевдоволонтерів, Telegram-канали та посередників, обіцяють “посприяти звільненню”, але насправді збирають персональні дані, шантажують і намагаються використати відчай рідних у власних операціях”, – попередили спеціалісти Страткому.

Вони описали найпоширеніші ситуації.

Перша: російські спецслужби безпосередньо виходять на зв’язок із рідними полоненого. “Можуть обіцяти, що до поневоленої людини ставитимуться краще або навіть включать в список на звільнення, якщо родичі заплатять гроші, нададуть фото інтимного характеру, зберуть інформацію, вчинять якісь неправомірні дії тощо”.

Друга – “лов” через телеграм-канали. У телеграмі діє ціла сітка ресурсів, які пропонують “знайти полоненого” та “включити до списків на обмін”. Насправді їхня мета – зібрати персональні дані у рідних, у тому числі документи та чутливу інформацію про службу зниклого родича.

Насправді жодної допомоги чекати від таких “доброзичливців” не доводиться. Завдання подібного спілкування з рідними полонених – зібрати максимум даних, а потім за можливості використовувати людей у ​​своїх спецопераціях.

“Через маніпуляції та шантаж рідних можуть змусити: передавати фото, координати й іншу чутливу інформацію; блокувати державні установи; здійснювати підпали, диверсії або інші незаконні дії; вимагати “таємності” та забороняти звертатися до Координаційного штабу; надсилати листи зі звинуваченнями української влади у “відмові від обміну”, – навели приклади у каналі Spravdi.

Нещодавнє оновлення цього списку – реєстрація нелегальних терміналів Starlink.

“Окупанти шантажують близьких і змушують реєструвати обладнання на своє ім’я. Надалі ворог використовує його для зв’язку, військових операцій на фронті та атак по українських містах. Це небезпечно: реєстрація такого обладнання легко ідентифікується. У разі погроз або вимог оформити Starlink — негайно звертайтеся до Координаційного штабу та правоохоронних органів”, – наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.

Поради тим, чиї рідні зникли на фронті або опинилися в полоні, такі:

не передавайте персональні дані та копії документів стороннім особам;

фіксуйте всю відому інформацію про зникнення близької людини для передачі офіційним органам;

користуйтеся виключно офіційними каналами Координаційного штабу — це єдиний орган в Україні, уповноважений займатися звільненням поневолених людей;

не сплачуйте за “послуги” чи “допомогу” — державні органи не беруть грошей за пошук і звільнення людей;

перевіряйте будь-яку отриману інформацію;

об’єднуйтеся з іншими родинами, щоб не залишатися наодинці.

Громадян України також попередили про можливі наслідки співпраці з російськими спецслужбами: передача їм документів та відомостей про рідних може зробити тих вразливими до тиску, поставити під ще більшу загрозу їхнє життя. Офіційним процесам пошуку зниклих та звільнення полонених це може лише зашкодити. Співпраця з росіянами та допомога їхнім спецслужбам також можуть призвести до проблем із законом в Україні.