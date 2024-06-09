США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times

Високопосадовці України та дипломати різних країн дедалі більше стривожені залежністю президента Володимира Зеленського від керівника ОП Андрія Єрмака. Єрмака звинувачують в узурпації влади та звільненні Залужного, а члени команди Єрмака – часті фігуранти корупційних скандалів. І корупція все частіше стає джерелом тертя між Білим домом та Києвом, докладно виклало авторитетне британське видання The Times.

На авіабазі НАТО в Бельгії президент Зеленський відсвяткував своє величезне досягнення, привітавши п’ятьох нових українських пілотів F-16. Позаду нього в кадрі, ретельно вибудованому для телекамер, з’явилася людина, що втілює найбільшу ваду Зеленського.

Коли перша каденція Зеленського добігла кінця, високопоставлені урядові, військові, правоохоронні та дипломатичні джерела, які побажали залишитися анонімними, висловили тривогу з приводу зростання залежності Зеленського від Андрія Єрмака, керівника Офісу президента, якого звинувачують узурпації особистої влади.

З моменту введення у 2022 році воєнного стану, яке дозволяє Зеленському залишатися на своїй посаді до кінця війни, авторитет Єрмака перевершив авторитет усіх виборних посадових осіб України, за винятком президента. Деякі джерела дійшли до того, що в низці інтерв’ю охарактеризували його як «де-факто главу держави» або «віцепрезидента України».

Дипломатичні джерела скаржилися, що Єрмак повністю контролював доступ до президента України, а посли G7 сподівалися, що їм представлять Єрмака.

В адміністрації президента назвали цю критику «пропагандистськими атаками», наполягаючи на тому, що Зеленський регулярно зустрічався з послами, але часто перебував за межами країни або мав більш нагальні справи. Адміністрація стверджує, що критика викликана прямим, але ефективним стилем управління Єрмака, вказуючи на його успіх в ініціативах, серед яких є об’єднання міжнародних партнерів на мирний саміт у Швейцарії наступного тижня.

“На цій роботі складно з усіма залишатися друзями”, – заявив представник ОП. «Але саме Зеленський ухвалює всі ключові рішення».

Тим часом військові чиновники звинуватили 52-річного Єрмака в тому, що він тримав генерала Валерія Залужного якомога далі від президента і зрештою організував його звільнення з посади голови збройних сил у лютому. Вони стверджують, що Єрмак вважав Залужного суперником своєї влади.

“Ті, хто у військовій формі, рідко бувають задоволені політичними рішеннями”, – заявив прессекретар президента. «Валерія Залужного не звільнили з посади головкому, а призначили послом у Великій Британії, що свідчить про високий рівень довіри».

Він додав, що всі операції ОП під час воєнного стану регулюються спеціальними протоколами безпеки і тому Єрмак має легітимну роль у Штабі головнокомандувача та у Раді національної безпеки та оборони відповідно до своїх конституційних повноважень.

Інсайдери в уряді також звинуватили Єрмака у звільненні віцепрем’єра Олександра Кубракова минулого місяця після того, як він повідомив про спроби депутатів партії Зеленського підкупити його.

І Залужний, і віцепрем’єр, який відповідав за інфраструктуру України, мали широку повагу за свою чесність, компетентність і незалежність.

Зростає занепокоєння з приводу того, що Зеленський все більше покладається на жменьку улесливих голосів усередині країни, і це побоювання стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, скорочується, а команда Єрмака зростає.

“Я був серед приблизно п’яти осіб, які мали прямий доступ до президента, це коло радників було вкрай обмежене”, – сказав Олег Устенко, колишній радник Зеленського з економіки, який був звільнений у березні без пояснення причин. «Тоді, певно, кілька десятків людей консультують голову адміністрації Єрмака. Як і ті, хто займається дрібницями, усі підпорядковані голові відомства, і в нього є кілька заступників».

Політична живучість Олега Татарова та Кирила Тимошенка, нині ключового радника міністра оборони Рустема Умерова, обурює антикорупційні органи, які повідомляють про причетність обох корупційних скандалів.

“Попри всі запити міжнародних партнерів, Татаров, як і раніше, очолює реформу правоохоронних органів, що є безумством”, – сказала Дар’я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

Вона зазначила, що Татарова звинувачували у хабарництві, додавши: «Замість звільнення його, ОП доручила новим прокурорам взяти справу Татарова собі – і вони закрили його».

За словами високопоставленого представника правоохоронних органів, Єрмак використовує Татарова для забезпечення лояльності працівників системи кримінального правосуддя. “Він надзвичайно ефективний, він знає систему і людей у ​​ній”, – сказав чиновник. “Він не має моральних обмежень і вміє збирати гроші”.

Татаров відкинув ці звинувачення та звинувачення у хабарництві, висунуті колишнім керівником будівництва. Він ніколи не був засуджений за злочин.

Корупція все частіше стає джерелом тертя між Білим домом та Києвом. Ентоні Блінкен, держсекретар США, заявив під час свого останнього візиту до України, що Київ має «переконатися, що боротьба з корупцією продовжується всередині країни так само як боротьба з російською агресією продовжується на передовій».

У цей час українські солдати спішно рили траншеї, щоб відобразити російський наступ на Харків, і дивувалися, чому їх не збудували раніше. Відповідь може полягати у призначенні Єрмаком свого колишнього заступника Тимошенка до міністерства оборони, де йому доручено курувати будівництво укріплень вартістю 647 мільйонів доларів.

Минулого року Національне агентство із запобігання корупції встановило, що Тимошенко їздив на Porsche Taycan і безплатно проживав на розкішному курорті, а також зловживав своїми повноваженнями, дозволяючи підлеглим виїжджати за кордон, порушуючи мобілізаційне законодавство країни. Далі встановили, що Тимошенко подав підроблені документи, спрямовані на приховування злочинів, що порушує питання про те, як йому було доручено таку серйозну роль у забезпеченні національної безпеки.

Ярема Дух, колишній співробітник президентського штабу попередника Зеленського Петра Порошенка, сказав, що існує «досить проста» відповідь на звинувачення у корупції навколо харківської оборони. «Показати документи, показати незасекречені плани, закрити звинувачення — ось що я зробив би в цій ситуації».

В адміністрації президента заявили, що критики не надали конкретних доказів на підтримку звинувачень у розкраданнях, але “незалежні антикорупційні органи розслідують діяльність нинішніх чиновників”. Прессекретар заявив: «У нас немає недоторканних, але вина має бути доведена у суді».

Кремль прагнув скористатися зростаючим впливом Єрмака, звинуваченнями у корупції та закінченням терміну повноважень Зеленського для створення хибної пропаганди, стверджуючи, що Україна стала автократією. Попри занепокоєння щодо ролі Єрмака, українці, як і раніше, вважають Зеленського законним лідером країни, сказав Дух.

«Немає розсудливих українських політиків, які ставили б під сумнів його президентську чи парламентську легітимність. Безпечного способу провести вибори не існує — росіянам достатньо підняти у повітря кілька МІГів, і по всій країні оголосять повітряну тривогу, торгові центри та громадські місця мають закритися, і це, вочевидь, торкнеться і виборчих дільниць».

Навіть найрізкіші критики президента кажуть, що він ще має час змінити курс. “Ми бачили, що Зеленський стає зовсім іншим президентом залежно від того, хто є головою його адміністрації”, – сказав Каленюк. Його великою помилкою було те, що він довірив стільки повноважень Єрмаку, який явно п’яний від влади.