Єрмак маніпулює владою, дратує критиків і не вибачається – WP

Андрій Єрмак, колишній юрист та кінопродюсер, який очолює Офіс президента Володимира Зеленського під час війни, можливо, є найвпливовішим головою адміністрації в історії України. Автори у матеріалі впливового американського видання The Washington Post розповідають, як Єрмак підім’яв МЗС, консолідував владу та зловживає нею, що відображається на довірі до Зеленського. Наводимо текст статті без цензури та скорочень.

Якщо головним досягненням актора та коміка Володимира Зеленського, коли його обрали у 2019 році, було те, що він грав президента на телебаченні, то найвищою кваліфікацією всемогутнього керівника його адміністрації Андрія Єрмака стало те, що він є другом Зеленського.

Глава офісу президента, як формально називається посада Єрмака, завжди мав величезний вплив в Україні. Умови воєнного часу, включаючи воєнний стан, сконцентрували виняткову владу в адміністрації президента, що зробило Єрмака, мабуть, найвпливовішим главою адміністрації в історії країни, що практично не відрізняється від свого начальника.

Єрмак і Зеленський настільки рідко з’являються один без одного, що Олег Рибачук, який обіймав посаду голови адміністрації тодішнього президента Віктора Ющенка, запитує: хто командує і чи є вони взагалі окремими людьми?

“Єрмак, на відміну від багатьох своїх попередників, потрапив туди, не маючи жодного досвіду роботи в уряді”, – сказав Рибачук. – Він із самого початку повторював цю мантру: «Моя єдина мрія, моє єдине прагнення бути тінню президента, бути скрізь, де президент хоче, щоб я був».

“Ось так він зображує себе, – додав Рибачук, – нерозлучним”.

Близькість Єрмака до президента – і очевидний вплив на нього – викликала шквал звинувачень: у тому, що він недемократично консолідував владу в адміністрації президента; керував непотрібною чисткою вищих чиновників, включаючи головнокомандувача генерала Валерія Залужного; обмежив доступ до Зеленського та прагнув особисто контролювати майже кожне важливе рішення воєнного часу.

Однак тепер легітимність президента та його головного радника зіткнеться з ще серйознішими проблемами, оскільки п’ятирічний термін Зеленського офіційно сплив 20 травня. Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану. Але оскільки Зеленський залишиться на своїй посаді, він буде вразливий для звинувачень у тому, що він використав війну для підриву демократії — захоплення контролю над ЗМІ, відтискання критиків та суперників на другий план та піднесення Єрмака, свого необраного друга, професійних державних службовців і дипломатів. .

Деякі з цих звинувачень незаперечні. Відповідно до указу, виданого Зеленським невдовзі після російського вторгнення в лютому 2022 року, шість великих телевізійних станцій 24 години на добу транслювали один і той же контент новин під назвою «Телемарафон», який, на думку критиків, змусив замовкнути інакодумство.

Будь-які подібні звинувачення, напевно, будуть висунуті РФ, яка в останні дні ініціювала нові військові напади і зараз окупує близько однієї п’ятої території України. Подібні звинувачення Москви були б лицемірними, враховуючи, що президент РФ Володимир Путін неодноразово обходив обмеження щодо термінів, щоб залишитися при владі. Але РФ протягом десятиліть намагалася посіяти внутрішні розбіжності в Україні, щоб дестабілізувати країну, і, на думку експертів, Кремль не проґавить шанс використати звинувачення в тому, що Зеленський зловживає владою. І ніхто не втілює владу кабінету Зеленського більше за Єрмака.

«Росіяни скористаються цим», — сказав один давній український чиновник про термін повноважень Зеленського, що закінчується. Щоб зберегти легітимність, Зеленський «має мати довіру», сказав цей чиновник, виступаючи, як і багато інших для цієї статті, на умовах анонімності, щоб зберегти політичні відносини та уникнути відплати.

“Довіра до нього падає, – сказав чиновник, – тому що дії Єрмака постійно відбиваються на президенті”.

В інтерв’ю з більш ніж дюжиною нинішніх та колишніх українських чиновників та законодавців, іноземних дипломатів та інших людей, які знають Єрмака чи працюють з ним, навіть його прихильники визнали, що він має надзвичайно широкі повноваження у сфері управління та зовнішніх комунікацій. Дехто каже, що він навіть контролює, яким іншим чиновникам дозволено виїжджати за кордон і коли – деталь, яку його офіс відмовився коментувати.

Критики кажуть, що останнім часом, коли коло радників Зеленського звузилося, Єрмак усунув Міністерство закордонних справ, втручався у військові рішення та виступав посередником у ключових угодах з партнерами, включаючи США – завдання, яке, на їхню думку, має вирішувати президент.

Деякі українські та західні чиновники кажуть, що підозри щодо найближчого помічника президента підривають авторитет Зеленського та викликають сумніви у тому, хто несе відповідальність за рішення: Зеленський чи призначений ним заступник, який часто пише у Твіттері смайликами.

Деякі чиновники взагалі відмовилися говорити про Єрмак, побоюючись наслідків.

Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, який разом із Єрмаком є ​​співголовою Міжнародної робочої групи з російських санкцій, сказав, що Єрмак виконує багато функцій.

“У якомусь сенсі він де-факто прем’єр-міністр, міністр закордонних справ та керівник апарату”, – сказав Макфол. «Я знаю, як усі скаржаться на Єрмака. … Але я сказав би, що зворотний бік — це війна. І я думаю, що він страшенно ефективний у своїй роботі».

Немає політичного досвіду

Колишній юрист та кінопродюсер Єрмак, як і Зеленський, не мав підготовки для управління країною, не кажучи вже про країну, яку хочуть знищити. І все-таки це його роль. Єрмак, який колись вважався тінню Зеленського, тепер розглядається як частина правлячої дуополії.

Навіть Єрмак визнає, що багато людей просто не хочуть, щоб він був поряд.

«Навіщо знову тут цей Єрмак? Чому вкотре?” – сказав він у недавньому інтерв’ю, наслідуючи своїх критиків. Його не дуже терпляча відповідь: «Я працюю, — наполягає він, — від імені президента».

Критики Єрмака характеризують його як забіякуватого і владного. Дехто звинувачує його в тому, що він російський агент (зараз це звичайна образа в Україні), що він та його близькі категорично заперечують.

Єрмак, якому 52 роки, на шість років старше Зеленського, народився і виріс у Києві в сім’ї українця та матері, яка народилася в Росії, із Санкт-Петербурга. Цей факт він частково заперечує, показуючи її фотографію у синьо-блакитному костюмі. Зображення жовтого українського тризубця на плечі. Вона одержала його на своє 77-річчя. Його батько обіймав високопосадову посаду в радянському посольстві в Кабулі, що породило чутки про те, що його родина підтримує зв’язки з РФ та її службами безпеки.

Єрмак має брата і сестру, 45-річного Дениса, якого звинуватили в тому, що його зняли на відео при спробі використати свої сімейні зв’язки для продажу посад в адміністрації Зеленського. Згодом Антикорупційне бюро України тихо закрило справу, а Єрмак заявив, що все це випробування було «інформаційною операцією» проти його брата, який зараз служить в українській армії.

“Ніхто не любить про це згадувати”, – сказав він про роль свого брата на передовій.

У відомстві Єрмака не назвали конкретну бригаду його брата, але заявили, що він служить у загоні з іноземними добровольцями, “який бере активну участь у бойових діях”.

Єрмак отримав ступінь магістра права в Українському національному університеті імені Тараса Шевченка, працював юристом у сфері розваг та кінопродюсером. Він сказав, що відмовився від політичних можливостей до Зеленського, бо ніколи не вірив у «людей у ​​сірих костюмах». Навіть зараз він заявив: «Я не думаю про своє політичне майбутнє» — твердження, яке заперечують його критики.

Він сказав, що не може згадати, коли зустрів Зеленського, але вони товаришують уже близько 15 років. Зеленський запросив інших друзів зі своєї кіновиробничої компанії приєднатися до нього в політиці, зокрема Сергія Трофімова, який обіймав посаду заступника глави президентської адміністрації, Івана Баканова, який очолював СБУ, та Сергія Шефіра, помічника президента.

Усіх було звільнено з 2022 року внаслідок того, що багато хто називає чисткою під керівництвом Єрмака. “Мені сумно, до чого дійшло”, – сказав один із колишніх чиновників.

Незалежно від того, спланував це Єрмак чи ні, Залужний — дуже популярний генерал, якого вважали найгрізнішою політичною загрозою Зеленському у будь-якій передвиборній кампанії — було відсторонений від своєї посади та призначений послом у Британії.

«У президента немає оточення. Є одна людина, яка впливає на рішення президента», – сказав давній український урядовець. – Більше нікого нема».

“Вплив Єрмака монопольний”, – додав чиновник, назвавши це “трагедією”.

Головний дипломат?

Раннім квітневим днем ​​Єрмак, високий і широкоплечий, з коротким каштановим волоссям, одягнений, як завжди, повністю в армійсько-зелений колір, увірвався до конференц-зали президентської адміністрації.

Помічник ретельно підготував своє місце на чолі столу з блокнотом, олівцем, склянкою та двома пляшками води – одна з прозорою кришкою, що наводило на думку про те, що вода негазована, а інша зелена, що наводило на думку про газовану воду, але в іншому без етикетки. Єрмак проігнорував своє місце та плюхнувся між двома журналістами Washington Post.

Один репортер, вказуючи на незвичайні пляшки, спитав Єрмака, чи не боїться він отруїтися.

“Я не думав про це”, – відповів він, схопивши вже відкриту пляшку одного з репортерів і зробивши ковток. (Пізніше він припустив, що він, ймовірно, є третьою за популярністю метою вбивства в РФ після Зеленського та голови служби внутрішньої безпеки України.)

Єрмак був усміхненим і веселим. Напередодні президент Байден підписав довгоочікуваний пакет допомоги Україні на суму 61 ​​мільярд доларів.

Єрмак має прямі зв’язки із найвпливовішими людьми у Вашингтоні, включаючи радника з національної безпеки Джейка Саллівана. “Ми перевіряємо ситуацію на дуже регулярній основі”, – сказав Салліван про Єрмак під час візиту до Києва в березні. Офіс Саллівана не відповів на численні запити щодо подальших коментарів.

Єрмак створив глобальне портфоліо, виступаючи як ключова сполучна ланка для багатьох іноземних чиновників. Він заперечує посягання на інтереси міністра закордонних справ, але також заявив, що війна показала йому, що «класичній дипломатії може прийти кінець» та «деякі з наших послів працюють недостатньо старанно».

За його словами, до вторгнення він був кіноманом та завжди рекомендував фільми друзям. Тепер він не має на це часу: він працює не менше 19 годин на день і часто прокидається вночі кілька разів, щоб перевірити свій телефон.

Залицяння до глобального Півдня

Наступним завданням є організація нового раунду односторонніх мирних переговорів України, цього разу у Швейцарії у червні. РФ не запрошують, а мирна формула України з 10 пунктів не поступається жодною територією, що робить її невигідною для Москви.

Проте Єрмак зосереджений на тому, щоб переманити потенційних партнерів на Глобальному Півдні подалі від РФ — завдання, за його словами, давно назріле, безперервне і «непросте». Минулого року йому вдалося залучити Китай до столу переговорів у Джідді, Саудівська Аравія. Очікується, що у зустрічі в Женеві візьмуть участь щонайменше 50 країн.

“Вам потрібні люди, які можуть досягти мети, і ви знаєте, що вони на 100% лояльні до вас”, – сказав Макфол. «От яку роль Єрмак грає для президента Зеленського».

Один із помічників порівняв Єрмака з головним національним операційним директором і сказав, що його ефективність заслужила на довіру Зеленського. “Президент може бути впевнений, – сказав помічник, – якщо є певне завдання, він просто його виконає”. Інший розповів, що Єрмак навчив свою команду приймати будь-яке рішення менш як за хвилину.

Зважаючи на все, поки Зеленський буде при владі, буде і Єрмак.

“Вони керують країною”, – сказав один іноземний дипломат, назвавши Зеленського “добрим поліцейським”, а Єрмака – “поганим поліцейським”.

“Він не просто прикидається поганим”, – сказав дипломат. – Він має реальну владу, і він займається мікроменеджментом багатьох, багатьох речей».

Єрмак, за словами іншого дипломата, є «одночасно воротарем і силою, що стоїть за ним».

Єрмак захоплено висловлюється про Зеленського, хвалюючи його інтелект і дипломатичні здібності. Він заперечує, що при владі перебуває хтось, окрім Зеленського.

«Він усіх слухає, – сказав Єрмак. – Але висловлює свою думку».