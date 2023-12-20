Соратник Зеленського Єрмак віддає змучену війною Україну олігархам – ЗМІ

Чиновники у Вашингтоні стурбовані тим, що американські долари зникають у нескінченній кролячій норі української корупції. Найгірший сценарій для України — дуже, дуже «погана історія» — у тому, що олігархічні нахили правої руки президента Зеленського Андрія Єрмака приведуть до того, що Вашингтон та союзники в Європі відмовляться від військової допомоги та від планів вливати величезні кошти в країну для повоєнного відновлення , пише Business Insider.

Наприкінці вересня Майк Пайл, відповідальна людина у Раді національної безпеки президента Джо Байдена з міжнародних економічних питань, відправив своїм колегам в Україні написаний ним 4-сторінковий «робочий проект» з перерахуванням численних реформ, які Білий дім чекав від Києва в обмін на продовження фінансової допомоги із боку США. Вони включали посилення нагляду за державними підприємствами в енергетичному секторі, а також кроки, «щоб сприяти більшій прозорості та підзвітності під час повоєнного відновлення України». Метою, загалом, було приборкати корупцію, яку підтримує держава, яка вже давно є відмінною рисою українського управління.

Серед одержувачів листа Пайла була Офіс президента України — команда приблизно з 50 осіб на чолі з Андрієм Єрмаком, давнім другом президента Володимира Зеленського. У політичних та ділових колах Києва Єрмака, колишнього юриста та кінопродюсера, багато хто вважає другою за впливовістю людиною в країні. Дехто насправді вважає Єрмака більш впливовим, ніж президент. Коли двоє чоловіків стоять поряд один із одним в однаковій оливковій військовій формі, громіздкий Єрмак підноситься над жилистим Зеленським. Часто складається враження, що Єрмак «няньчиться із Зеленським».

Дар’я Каленюк, виконавчий директор Центру антикорупційних дій, правозахисної організації, яка отримує фінансування від Вашингтона та держав-членів ЄС, намалювала незабарвлену картину української політико-економічної структури влади в епоху Зеленського-Єрмака. «Гарна історія», сказала вона, полягає в тому, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році значною мірою знищило покоління олігархів, які мали повну свободу дій у пограбуванні економіки України з того часу, як країна звільнилася від Радянського Союзу у 1991 році. року. Старі титани більше не мають тієї влади, яку вони колись мали над парламентом та ЗМІ.

А «погана історія», продовжила Каленюк, полягає в тому, що Єрмак, якого вона назвала «п’яним від влади», створює нову систему олігархії, якою він керує. За її словами, Єрмак через своїх заступників у ОП і членів Кабміну, які перебувають у його розпорядженні, маневрує, щоб встановити контроль над значною частиною економіки України, а також її правоохоронними органами та службами безпеки. За її словами, завдяки цим махінаціям “люди з добрими зв’язками” у бізнесі одержують державні контракти за завищеними цінами. “Він не будує сильної України”, – сказала Каленюк. – Він завдає шкоди військовим зусиллям». По суті вона описала формування випадкової олігархії під прикриттям військового стану, введеного урядом Зеленського.

Подібні побоювання з приводу Єрмака поширені у Києві. “Єрмак – це тато, який вчить цих дітей управляти бізнесом”, – сказав Юрій Алаторцев, генеральний директор компанії з виробництва добрив. «Бізнес», як він пояснив, це політична корупція. Єрмак і Зеленський контролюють правлячу партію країни «Слуга народу», яка має більшість у ВР України. “Будь ласка, будьте впевнені, – каже Алаторцев, – маючи монобільшість у парламенті, ви можете відкрити власну монетну фабрику”.

Єрмак заперечує, що використовує ОП для пограбування України. Дар’я Зарівна, радник Єрмака, сказала, що така критика відбиває «інформаційну війну проти керівництва України», яку веде РФ – твердження, яке сам Єрмак зробив під час візиту до Вашингтона у грудні. Вона також сказала, що «українські олігархи», які виступають проти команди Зеленського, використовують український медіа-ринок для боротьби з антикорупційними реформами.

Але хабарництво, яке вже давно заразило політичну систему країни, турбує українців, далеких від влади. Журналісти-розслідувачі виявили, що ціни, за якими постачальники обіцяли постачати ЗСУ продукти харчування, картоплю та капусту, були завищені у 2-3 рази порівняно із закупівельною ціною.

В останньому індексі «сприйняття корупції», складеному наглядовою групою Transparency International, Україна посіла 116 місце зі 180 країн — недалеко від Росії, яка посіла 137 місце.

Оскільки Єрмак є найважливішим радником Зеленського, від Єрмака не втекти: у дискусіях, пов’язаних з війною, він є основною контактною особою в Києві для Джейка Саллівана, радника Байдена з нацбезпеки.

Ставки високі. Український солдат на передовій ризикує своїм життям не заради того, щоб уряд та економіку країни контролював черговий олігарх. США вже виділили близько 67 мільярдів доларів на оборону України, і, за деякими оцінками, вартість повоєнного відновлення може перевищити 1 трильйон доларів. Що може перешкодити менеджерам олігархії, що зароджується, викачати такі суми грошей, які більш ніж у п’ять разів перевищують довоєнний валовий внутрішній продукт України? “Це буде шалене годування акул”, – сказав Роланд Шпітц, колишній інвестиційний банкір з Києва. А найбільші акули, додав він, найімовірніше, будуть «людьми при владі».

«Новий натовп, — продовжував він, — завжди найголодніший».

“Зеленський залежить від нього”, і залежить від нього “багато в чому”, – сказав про Єрмака Вільям Б. Тейлор, колишній посол США в Україні. Ця впевненість поширюється і політичні делікатні питання.

Однією із причин успіху Єрмака є його працездатність. Він не має ні дружини, ні дітей, і він буквально зробив офіс на другому поверсі своїм будинком. Там він спить, приймає душ, займається спортом та зберігає там свій гардероб. “Він дуже добрий оперативний менеджер”, – сказав Олексій Арестович, який два роки працював радником Єрмака, відповідаючи за стратегічні комунікації у сфері національної оборони.

За словами Арестовича, Єрмак також є майстром використання «чорної пропаганди» для нейтралізації передбачуваних суперників.

У грудні 2021 року Роман Червінський, колишній офіцер Головного управління розвідки України, заявив, що Єрмак міг шпигувати на користь РФ, забезпечуючи ворога подробицями українського плану із заманювання російських найманців до Білорусі. У квітні Червінського заарештували за звинуваченням у перевищенні повноважень під час операції із заманювання російського льотчика втекти до України.

Перед війною Єрмака розкритикували через корупційну атмосферу, що його оточувала. У 2020 році газета «Kyiv Post» — у скандалі, який отримав назву «Єрмакгейт», — повідомила про відеозаписи молодшого брата Єрмака, Дениса, який обговорював хабарі в обмін на працевлаштування людей в уряді та контрольованих державою компаніях.

Але коли почалося повномасштабне вторгнення, про «Єрмакгейт» швидко забули. Західна преса, небайдужа до розповідей про героїчну Україну в облозі, відводить погляд від похмурих довоєнних історій за участю найближчого радника Зеленського. До того ж, Єрмак «заробив капітал на Заході» за допомогу в евакуації американців під час шаленого виведення американських збройних сил з Афганістану у 2021 році.

Вашингтон аплодував арешту Коломойського, який був у чорному списку Держдепу та позбавлений права в’їзду до США «через його причетність до значної корупції». Але інсайдери вважають, що Зеленський кидає Вашингтону кістку, щоб довести, що він серйозно бореться з корупцією. Інші розцінили арешт як потайну операцію клану Єрмака зі знищення конкурента. СБУ керує один із головних заступників Єрмака Олег Татаров. Татарова звинувачують у корупції: Татаров нібито підкуповував державних чиновників пачками американських грошей, щоб отримати схвалення будівельних проектів. Татаров заперечує це. Єрмак, зі свого боку, наполягає на тому, що Зеленський виявляє «нульову толерантність до корупції». Як доказ він називає арешт голови Верховного суду України за звинуваченням у хабарництві.

Думка про те, що Єрмак будує олігархічний клан за допомогою сумнівних депутатів на кшталт Татарова, як правило, походить із найбільш космополітичного, орієнтованого на Захід, добре освіченого сегменту українського суспільства, від тих людей, які вільно володіють англійською мовою та почуваюся як вдома в Європі та Америці. Вони, як правило, надто молоді, щоб відчувати всю силу спадщини СРСР. Юлія Клименко, член парламенту від опозиції (вона представляла Європейський банк реконструкції та розвитку та працювала в українському відділенні правління Transparency International), сказала, що Зеленський використовує військовий стан, щоб увічнити своє власне правління.

Роман Ілто, співробітник посольства Швеції в Києві з питань енергетики та екології, випускник Гарварда, який 7 років пропрацював в «Укрнафті», каже, що з початку війни контроль над енергетичним сектором захопив олігархічний клан, що зароджується, на чолі з Єрмаком.

Ще один високопоставлений заступник Єрмака, Ростислав Шурма, який багато років служив клану Ахметова, у київських колах згадується як ще один гвинтик у машині Єрмака. “Він діє як касир для Єрмака та адміністрації президента”, – сказав колишній урядовець Зеленського.

Чиновники у Вашингтоні стурбовані тим, що американські податкові долари зникають у нескінченній кролячій норі української корупції. Найгірший сценарій для України — дуже, дуже «погана історія» — у тому, що олігархічні нахили Єрмака приведуть до того, що Вашингтон і союзники в Європі відмовляться від військової допомоги і планів вливати величезні кошти в країну для повоєнного відновлення. Уряд Зеленського у відповідь відкриє ще один сумний розділ корумпованого, паразитичного правління в пострадянській Україні. Членство в ЄС стане нездійсненною мрією. Зневірені громадяни вдадуться до насильства, намагаючись повалити своїх гнобителів. Цей сценарій має жахливий відголос того, як РФ за Путіна перетворилася на олігархію.

Але в Україні, хоч ОП контролює телемовлення під час війни, громадянське суспільство продовжує активно розвиватися. Журналісти розслідують дії Єрмака та його оточення. Цілком можливо, що буде мирна розплата, яка призведе до повалення Єрмака та його поплічників та прискорить інтеграцію України із Заходом.

Щоб протистояти корупції, деякі в Україні закликають ЄС відіграти вирішальну роль у повоєнному відновленні України. Радянський Союз залишив країні спадщину державної корупції. Навіть якщо Україні вдасться перемогти РФ, олігархи однаково можуть виграти війну за її майбутнє.