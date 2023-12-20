Соратник Зеленского Ермак отдает истерзанную войной Украину олигархам – СМИ

Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что американские налоговые доллары исчезают в бесконечной кроличьей норе украинской коррупции. Наихудший сценарий для Украины — очень, очень «плохая история» — в том, что олигархические наклонности правой руки президента Зеленского Андрея Ермака приедут к тому, что Вашингтон и союзники в Европе откажутся от военной помощи и от планов вливать огромные средства в страну для послевоенного восстановления, пишет Business Insider.

В конце сентября Майк Пайл, ответственный человек в Совете национальной безопасности президента Джо Байдена по международным экономическим вопросам, отправил своим коллегам в Украине написанный им 4-страничный «рабочий проект» с перечислением многочисленных реформ, которые Белый дом ожидал от Киева в обмен на продолжение финансовой помощи со стороны США. Они включали усиление надзора за государственными предприятиями в энергетическом секторе, а также шаги, «чтобы способствовать большей прозрачности и подотчетности в ходе послевоенного восстановления Украины». Целью, в общих чертах, было обуздать коррупцию, поддерживаемую государством, которая уже давно является отличительной чертой украинского управления.

Среди получателей письма Пайла была Офис президента Украины — команда из примерно 50 особ во главе с Андреем Ермаком, давним другом президента Владимира Зеленского . В политических и деловых кругах Киева Ермака, бывшего юриста и кинопродюсера, многие считают вторым по влиятельности человеком в стране. Некоторые, на самом деле, считают Ермака более влиятельным, чем президент. Когда двое мужчин стоят рядом друг с другом в одинаковой оливковой военной форме, громоздкий Ермак возвышается над жилистым Зеленским. Часто создается впечатление, что Ермак «нянчится с Зеленским».

Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра антикоррупционных действий, правозащитной организации, которая получает финансирование от Вашингтона и государств-членов ЕС, нарисовала неприукрашенную картину украинской политико-экономической структуры власти в эпоху Зеленского-Ермака. «Хорошая история», сказала она, заключается в том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году в значительной степени уничтожило поколение олигархов, которые имели полную свободу действий в грабеже экономики Украины с тех пор, как страна освободилась от Советского Союза в 1991 году. Старые титаны больше не обладают той властью, которую они когда-то имели над парламентом и СМИ.

А «плохая история», продолжила Каленюк, заключается в том, что Ермак, которого она назвала «опьяненным властью», создает новую систему олигархии, которой он руководит. По ее словам, Ермак через своих заместителей в ОП и находящихся в его распоряжении членов Кабмина маневрирует, чтобы установить контроль над значительной частью экономики Украины, а также ее правоохранительными органами и службами безопасности. По ее словам, благодаря этим махинациям «люди с хорошими связями» в бизнесе получают государственные контракты по завышенным ценам. «Он не строит сильную Украину», — сказала Каленюк. – Он наносит ущерб военным усилиям». По сути, она описывала формирование случайной олигархии под прикрытием военного положения, введенного правительством Зеленского.

Подобные опасения по поводу Ермака широко распространены в Киеве. «Ермак — это папа, который учит этих детей управлять бизнесом», — сказал Юрий Алаторцев, генеральный директор компании по производству удобрений. «Бизнес», как он объяснил, — это политическая коррупция. Ермак и Зеленский контролируют правящую партию страны «Слуга народа», которая имеет большинство в ВР Украины. «Пожалуйста, будьте уверены, — написал мне Алаторцев, — имея монобольшинство в парламенте, вы можете открыть собственную монетную фабрику».

Ермак отрицает, что использует ОП для грабежа Украины. Дарья Заривна, советник Ермака, сказала, что такая критика отражает «информационную войну против руководства Украины», которую ведет РФ – утверждение, которое сам Ермак сделал во время визита в Вашингтон в декабре. Она также сказала, что «украинские олигархи», выступающие против команды Зеленского, используют украинский «медиа-рынок» для борьбы с антикоррупционными реформами.

Но взяточничество, которое уже давно заразило политическую систему страны, тревожит украинцев, далеких от кругов власти. Журналисты-расследователи обнаружили, что цены, по которым поставщики обещали поставлять ЗСУ продукты питания, картофель и капуста, были завышены в 2-3 раза по сравнению с закупочной ценой.

В последнем индексе «восприятия коррупции», составленном наблюдательной группой Transparency International, Украина заняла 116-е место из 180 стран — недалеко от России, которая заняла 137-е место.

Поскольку Ермак является самым важным советником Зеленского, от Ермака не уйти: по дискуссиям, связанным с войной, он является основным контактным лицом в Киеве для Джейка Салливана, советника Байдена по нацбезопасности.

Ставки высоки. Украинский солдат на передовой рискует своей жизнью не ради того, чтоб правительство и экономику страны контролировал очередной олигарх. США уже выделили около 67 миллиардов долларов на оборону Украины, и, по некоторым оценкам, стоимость послевоенного восстановления может превысить 1 триллион долларов. Что может помешать менеджерам зарождающейся олигархии выкачать такие суммы денег — более чем в пять раз превышающие довоенный валовой внутренний продукт Украины? «Это будет безумное кормление акул», — сказал Роланд Шпитц, бывший инвестиционный банкир из Киева. А самые большие акулы, добавил он, скорее всего, будут «людьми у власти».

«Новая толпа, — продолжал он, — всегда самая голодная».

«Зеленский зависит от него», и зависит от него «во многом», — сказал о Ермаке Уильям Б. Тейлор, бывший посол США в Украине. Эта уверенность распространяется и на политические деликатные вопросы.

Одной из причин успеха Ермака является его работоспособность. У него нет ни супруги, ни детей, и он буквально сделал офис на втором этаже своим домом. Там он спит, принимает душ, занимается спортом и хранит там свой гардероб. «Он очень хороший оперативный менеджер», — сказал Алексей Арестович, который два года работал советником Ермака, отвечая за стратегические коммуникации в сфере национальной обороны.

По словам Арестовича, Ермак акже является мастером использования «черной пропаганды» для нейтрализации предполагаемых соперников.

В декабре 2021 года Роман Червинский, бывший офицер Главного управления разведки Украины, заявил, что Ермак мог шпионить в пользу РФ, снабжая врага подробностями украинского плана по заманиванию российских наемников в Беларусь. В апреле Червинского арестовали по обвинению в превышении полномочий при операции по заманиванию российского летчика сбежать на Украину.

Перед войной Ермак подвергся критике из-за окружающей его коррупционной атмосферы. В 2020 году газета «Kyiv Post» — в скандале, получившем название «Ермакгейт», — сообщила о видеозаписях младшего брата Ермака, Дениса, который обсуждал взятки в обмен на трудоустройство людей в правительстве и контролируемых государством компаниях.

Но когда началось полномасштабное вторжение, об «Ермакгейте» быстро забыли. Западная пресса, неравнодушная к рассказам о героической Украине в осаде, отводит взгляд от мрачных довоенных историй с участием ближайшего советника Зеленского. К тому же Ермак «заработал капитал на Западе» за помощь в эвакуации американцев во время безумного вывода американских вооруженных сил из Афганистана в 2021 году.

Вашингтон аплодировал аресту Коломойского, который был в черном списке Госдета и лишен права въезда в США «из-за его причастности к значительной коррупции». Но инсайдеры считают, что Зеленский бросает Вашингтону кость, чтобы доказать, что как он серьезно борется с коррупцией. Другие расценили арест как скрытную операцию клана Ермака по уничтожению конкурента. СБУ курирует один из главных заместителей Ермака Олег Татаров. Самого Татарова обвиняют в коррупции: Татаров якобы подкупал государственных чиновников пачками американских денег, чтобы получить одобрение строительных проектов. Татаров отрицает это. Ермак, со своей стороны, настаивает на том, что Зеленский проявляет «нулевую терпимость к коррупции». В качестве доказательства он называет арест главы Верховного суда Украины по обвинению во взяточничестве.

Точка зрения о том, что Ермак строит олигархический клан с помощью сомнительных депутатов вроде Татарова, как правило, исходит из наиболее космополитичного, ориентированного на Запад, хорошо образованного и связанного сегмента украинского общества, из тех людей, которые свободно владеют английским языком и чувствую себя как дома в Европе и Америке. Они, как правило, слишком молоды, чтобы испытать всю силу наследия СССР. Юлия Клименко, член парламента от оппозиции (она представляла Европейский банк реконструкции и развития и работала в украинском отделении правления Transparency International), сказала, что Зеленский использует военное положение, чтобы увековечить свое собственное правление.

Роман Илто, сотрудник посольства Швеции в Киеве по вопросам энергетики и экологии, выпускник Гарварда, 7 лет проработавший в «Укрнафте», говорит, что с начала войны контроль над энергетическим сектором захватил «зарождающийся» олигархический клан во главе с Ермаком.

Еще один высокопоставленный заместитель Ермака, Ростислав Шурма, много лет служивший клану Ахметова, в киевских кругах упоминается как еще один винтик в машине Ермака. «Он действует как кассир для Ермака и администрации президента», — сказал бывший правительственный чиновник Зеленского.

Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что американские налоговые доллары исчезают в бесконечной кроличьей норе украинской коррупции. Наихудший сценарий для Украины — очень, очень «плохая история» — в том, что олигархические наклонности Ермака приедут к тому, что Вашингтон и союзники в Европе откажутся от военной помощи и от планов вливать огромные средства в страну для послевоенного восстановления. Правительство Зеленского в ответ откроет еще одну печальную главу коррумпированного, паразитического правления в постсоветской Украине. Членство в ЕС станет несбыточной мечтой. Отчаявшиеся граждане прибегнут к насилию, пытаясь свергнуть своих угнетателей. Этот сценарий имеет жуткий отголосок того, как РФ при Путине превратилась в опоясанную государством олигархию.

Но в Украине, хотя ОП контролирует телевещание во время войны, гражданское общество продолжает активно развиваться. Новостные агентства расследуют действия Ермака и его окружения. Вполне возможно, что будет мирная расплата, которая приведет к свержению Ермака и его приспешников и ускорит интеграцию Украины с Западом.

Чтобы противостоять коррупции, некоторые в Украине призывают ЕС сыграть решающую роль в послевоенном восстановлении Украины. Советский Союз оставил стране наследие государственной коррупции. Даже если Украине удастся победить РФ, олигархи все равно могут выиграть войну за ее будущее.