Нелюбовь Зеленского к Залужному начал культивировать Ермак весной 2022 — УП

О политической природе конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным, который обострился после визита главы Пентагона Ллойда Остина, и кого в ОП вероятно хотят видеть на месте Залужного, пишет УП.

Первые ростки будущих политических баталий актуализировались на Печерских холмах еще когда российские войска не отошли от столицы Украины – весной прошлого года.

Первым, кого прошлой весной волновали возможные амбиции Залужного, был глава Офиса президента Андрей Ермак. Находясь с президентом в укрытии, так называемом «Объекте №1», глава ОП регулярно обращал внимание всего окружения Зеленского на главкома.

«Мы еще никто ни о чем не думали, а Андрей Ермак каждый день что-то о Валере подбрасывал. То у него фонд, то он очень медийный, то у него в окружении «одни порохоботы», то еще что-то. Это выглядело странно, но тогда было не очень до того», – вспоминает в разговоре с УП один из членов властной команды, имевший доступ в «Объект №1».

Зеленский принес элементы политики в руководство армией, то есть зону ответственности Залужного. В то же время главком ВСУ вне собственной воли стал заметным явлением в политической реальности, то есть сфере жизненных интересов президента.

Именно Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими разных родов войск, которое происходит в обход Залужного. Например, с командующими Сухопутных войск Александром Сырским или Воздушными силами Николаем Олещуком.

Очевидно, что прямой контакт с командующими ускоряет работу для президента, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, узнающего часть информации от своих формальных подчиненных разве что на ставках, если узнает вообще.

«Понимаете, порой есть впечатление, что у Зеленского есть два вида ВСУ: «хорошие», которыми командует Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное – мешает командовать всей армией», – описывает проблему в разговоре с УП человек из близкого окружения Залужного.

Еще одной проблемой стало контрнаступление, потому что у «большого контрнаступления» была не только военная составляющая, но и политическая.

Люди из ОП, ранее брендировавшие (!) кровавую оборону «Фортеці Бахмут», разогнали ожидания общества через «Єдиний марафон», сеть своих медийных ресурсов и информкампании брендированных подразделений «Гвардии наступления» и других подразделений до таких высот, что обычный обыватель ожидал по меньшей мере освобождение Крыма. А с ним – и западные партнеры Украины.

Не будь этой политической раскрутки, чисто военные проблемы боев на юге было бы куда легче воспринять, понять, проговорить и определить виновных.

Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина ему озвучили, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины нужно сил и средств на $350-400 миллиардов». Прямая речь одного из высокопоставленных чиновников Сил обороны: «Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов».

Кроме того, по словам источника, Остин также рассказал, что Залужный жаловался ему на вмешательство ОП: «Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию».

«Есть такое впечатление, что после приезда Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. На ставках наоборот исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Президент спрашивает, типа «что, мы героически наступаем – отошли на 200 метров?», а Валера гневно молчит», – передает УП атмосферу в верхушке один из членов ставки.

Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что такая чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую.

Это вызывает следующий вопрос: а кто решится заменить главкома в его должности? Пока из доступных очевидных опций у Зеленского есть кандидатура как командующего сухопутными войсками генерал-полковника Сырского.

Но, несмотря на то, что именно с ним связаны такие успешные операции как оборона Киева, битва за Харьков и блестящее контрнаступление на Харьковщине, у Сырского есть две главные проблемы.

Первая – генерал-полковник не вызывает должной медийной заинтересованности, сколько бы Зеленский лично не ездил к нему на позиции. Вторая – Сырский никак не может избавиться в армии тяжелого амплуа командира, который не считается с потерями.

Но главная проблема с таким назначением, что потенциальное повышение Сырского не сможет перекрыть создание новой суперзвезды украинской политики, которой неизбежно станет Залужный прямо в момент отставки.