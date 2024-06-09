Высокопоставленные чиновники Украины и дипломаты различных стран все больше встревожены зависимостью президента Владимира Зеленского от руководителя ОП Андрея Ермака. Ермака обвиняют в узурпации власти и увольнении Залужного, а члены команды Ермака частые фигуранты коррупционных скандалов. И коррупция все чаще становится источником трений между Белым домом и Киевом, подробно изложило авторитетное британское издание The Times.

На авиабазе НАТО в Бельгии президент Зеленский отпраздновал свое величайшее достижение, поприветствовав пятерых новых украинских пилотов F-16. Позади него в кадре, тщательно выстроенном для телекамер, появился человек, олицетворяющий самый большой недостаток Зеленского.

Когда первая каденция Зеленского подошла к концу, высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники, пожелавшие остаться анонимными, выразили тревогу по поводу растущей зависимости Зеленского от Андрея Ермака, руководителя Офиса президента, которого обвиняют узурпации личной власти.

С момента введения в 2022 году военного положения, которое позволяет Зеленскому оставаться на своем посту до конца войны, авторитет Ермака превзошел авторитет всех выборных должностных лиц Украины, за исключением президента. Некоторые источники дошли до того, что в ряде интервью охарактеризовали его как «де факто главу государства» или «вице-президента Украины».

Дипломатические источники жаловались, что Ермак полностью контролировал доступ к президенту Украины, а послы G7 надеялись, что им представят Ермака.

В администрации президента назвали эту критику «пропагандистскими атаками», настаивая на том, что Зеленский регулярно встречался с послами, но часто находился за пределами страны или имел более неотложные дела. Администрация утверждает, что критика вызвана прямым, но эффективным стилем управления Ермака, указывая на его успех в инициативах, среди которых объединение международных партнеров на мирный саммит в Швейцарии на следующей неделе.

«На этой работе сложно со всеми оставаться друзьями», — заявил представитель ОП. «Но именно Зеленский принимает все ключевые решения».

Тем временем военные чиновники обвинили 52-летнего Ермака в том, что он держал генерала Валерия Залужного подальше от президента и, в конечном итоге, организовал его увольнение с поста главы вооруженных сил в феврале. Они утверждают, что Ермак считал Залужного соперником своей власти.

«Те, кто в военной форме, редко бывают довольны политическими решениями», — заявил пресс-секретарь президента. «Валерия Залужного уволили с поста главкома, а назначили послом в Великобритании, что свидетельствует о высоком уровне доверия».

Он добавил, что все операции ОП во время военного положения регулируются специальными протоколами безопасности и поэтому Ермак имеет легитимную роль в Штабе главнокомандующего и в Совете национальной безопасности и обороны в соответствии со своими конституционными полномочиями.

Инсайдеры в правительстве также обвинили Ермака в увольнении вице-премьера Александра Кубракова в прошлом месяце после того, как он сообщил о попытках депутатов партии Зеленского подкупить его.

И генерал, и вице-премьер, отвечавший за инфраструктуру Украины, пользовались широким уважением за свою честность, компетентность и независимость.

Растет беспокойство по поводу того, что Зеленский все больше полагается на горстку льстивых голосов внутри страны, и это опасение становится еще более острым, поскольку число чиновников, имеющих прямой доступ к президенту, сокращается, а команда Ермака растет.

«Я был среди примерно пяти человек, которые имели прямой доступ к президенту, этот круг советников был крайне ограничен», — сказал Олег Устенко, бывший советник Зеленского по экономике, который был уволен в марте без объяснения причин. «Тогда, наверное, несколько десятков человек консультируют главу администрации Ермака. Как и те, кто занимается мелочами, все находятся в подчинении у главы ведомства, и у него есть несколько заместителей».

Политическая живучесть Олега Татарова и Кирилла Тимошенко, ныне ключевого советника министра обороны Рустема Умерова, возмущает антикоррупционные органы, которые сообщают о причастности обоих к коррупционным скандалам.

«Несмотря на все запросы международных партнеров, Татаров по-прежнему возглавляет реформу правоохранительных органов, что является безумием», — сказала Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Она отметила, что Татарова обвиняли во взяточничестве, добавив: «Вместо того, чтобы уволить его, ОП поручила новым прокурорам взять дело Татарова себе – и они закрыли его».

По словам высокопоставленного представителя правоохранительных органов, Ермак использует Татарова для обеспечения лояльности сотрудников системы уголовного правосудия. «Он чрезвычайно эффективен, он знает систему и людей в ней», — сказал чиновник. «Он не имеет моральных ограничений и умеет копить деньги».

Татаров отверг эти обвинения и обвинения во взяточничестве, выдвинутые бывшим руководителем строительства. Он никогда не был осужден за преступление.

Коррупция все чаще становится источником трений между Белым домом и Киевом. Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил во время своего последнего визита в Украину, что Киев должен «убедиться, что борьба с коррупцией продолжается внутри страны так же, как борьба с российской агрессией продолжается на передовой».

В это время украинские солдаты спешно рыли траншеи, чтобы отразить российское наступление на Харьков, и недоумевали, почему их не построили раньше. Ответ может заключаться в назначении Ермаком своего бывшего заместителя Тимошенко в министерство обороны, где ему поручено курировать строительство укреплений стоимостью 647 миллионов долларов.

В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что Тимошенко ездил на Porsche Taycan и бесплатно проживал на роскошном курорте, а также злоупотреблял своими полномочиями, позволяя подчиненным выезжать за границу, в нарушение мобилизационного законодательства страны. Далее установили, что Тимошенко представил поддельные документы, направленные на сокрытие преступлений, что поднимает вопросы о том, как ему была поручена такая серьезная роль в обеспечении национальной безопасности.

Ярема Дух, бывший сотрудник президентского штаба предшественника Зеленского Петра Порошенко, сказал, что существует «довольно простой» ответ на обвинения в коррупции вокруг харьковской обороны. «Показать документы, показать незасекреченные планы, закрыть обвинения — вот что бы я сделал в этой ситуации».

В администрации президента заявили, что критики не предоставили конкретных доказательств в поддержку обвинений в хищениях, но «независимые антикоррупционные органы расследуют деятельность нынешних чиновников». Пресс-секретарь заявил: «У нас нет неприкасаемых, но вина должна быть доказана в суде».

Кремль стремился воспользоваться растущим влиянием Ермака, обвинениями в коррупции и истечением срока полномочий Зеленского для создания ложной пропаганды, утверждая, что Украина стала автократией. Несмотря на обеспокоенность по поводу роли Ермака, украинцы по-прежнему считают Зеленского законным лидером страны, сказал Дух.

«Нет здравомыслящих украинских политиков, которые бы ставили под сомнение его президентскую или парламентскую легитимность. Безопасного способа провести выборы не существует — россиянам достаточно поднять в воздух несколько МиГов, и по всей стране объявлена воздушная тревога, торговые центры и общественные места должны закрыться, и это, очевидно, коснется и избирательных участков».

Даже самые резкие критики президента говорят, что у него еще есть время изменить курс. «Мы видели, что Зеленский становится совершенно другим президентом в зависимости от того, кто является главой его администрации», — сказал Каленюк. «Его большой ошибкой было то, что он доверил столько полномочий Ермаку, который явно опьянен властью».