Сирський заявив про зв’язок між Харківським напрямком і наступом на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю CNN пояснив: росіяни поступово перекидали війська з Курської області в Харківську для підтримки свого невдалого “наступу на Харків” і послабили власну оборону.

“Противник, російські війська, заздалегідь мав намір використовувати Курський напрямок як плацдарм для подальших дій проти наших військ. 10 травня вони почали наступ на Харківському напрямку, а буквально за кілька днів планували завдати удару та наступати на Сумському напрямку, використовуючи Курський напрямок та території Курської області як плацдарм для подальших дій проти нашої держави, проти наших Збройних сил там. Зазнавши втрат на Харківському напрямку, вони буквально застрягли у своєму наступі та фактично перейшли до оборони у Вовчанську. Вони зупинилися в районі Глибокого, в районі Липців. А тих військ, які пішли у наступ на Харківському напрямку, вже не вистачало. Тоді вони поступово почали перекидати ті частини, які знаходились у Курській області, на Сумському напрямку, на Харківський напрямок”, – пояснив Сирський.

Саме тому, на думку Головкома ЗСУ, наступ ЗС РФ на Сумському напрямку так і не відбувся. При цьому командування противника продовжувало розглядати цей напрямок як перспективний.

“Для нас цей напрямок завжди був загрозою. Тому, оцінюючи свої можливості, ми обирали найслабше місце в обороні противника, в його структурі. І цей напрямок був обраний. Це знижувало загрозу наступу противника. Ми не давали йому діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він міг відчувати те, що відчуваємо ми щодня. І ми створили свою зону безпеки в районі Курська. Крім того, ми взяли достатню кількість полонених. Ми створили “обмінний фонд” для того, щоб звільнити наших військовослужбовців, які перебувають у полоні”, – сказав Головнокомандувач ЗСУ.