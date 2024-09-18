Live
  • Ср 18.09.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.41
  • EUR 46.12

Ситуація на фронті може погіршитися: Коваленко про наступ РФ під Куп’янськом

Суспільство 09:44   18.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ситуація на фронті може погіршитися: Коваленко про наступ РФ під Куп’янськом

Найближчим часом ЗС РФ можуть захопити ще частину території Харківської області, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua 18 вересня.

«Росіяни зараз продовжують до лівого берега річки Оскіл просування і до самого виходу до населених пунктів Синьківки та Кругляківки, які з’єднані між собою. І Колісниківка – у російських окупаційних військ залишається до заходу кілометр, саме щоб вони зайшли до самої забудови», – пояснив Коваленко.

Через особливості рельєфу біля Кругляківки – довкола знаходяться болота, водосховище та річка, які можуть сповільнити наступ РФ – окупанти можуть вибрати для штурму інший населений пункт. Експерт припустив, що найближчим часом основним напрямком для удару, скоріш за все, стане Колісниківка.

«Відповідно, якщо це буде саме так, то у них до Колісниківки лишається три з половиною кілометри. Я думаю, це можна зупинити за відповідного не лише бажання, а й за відповідної концентрації сил і засобів», – додав аналітик.

Водночас ситуація на півночі Харківщини суттєво не змінилася, зазначив Коваленко. Єдині новини з цього напряму – просування ЗСУ у Вовчанську.

Читайте також: Є ризики повернення – Синєгубов щодо евакуації дітей із Куп’янського району

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Головні новини Харкова 18 вересня: постраждалих стало більше, фронт
Головні новини Харкова 18 вересня: постраждалих стало більше, фронт
18.09.2024, 11:13
СБУ зібрала “колекцію колаборанток” на Харківщині
СБУ зібрала “колекцію колаборанток” на Харківщині
18.09.2024, 11:00
Понад п’ять млн грн коштуватиме реконструкція мосту закоханих у Харкові
Понад п’ять млн грн коштуватиме реконструкція мосту закоханих у Харкові
18.09.2024, 10:45
У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео)
У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео)
16.09.2024, 16:17
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
17.09.2024, 12:09
“Братику, не дивись” – перші хвилини удару по рятувальниках Харкова (відео)
“Братику, не дивись” – перші хвилини удару по рятувальниках Харкова (відео)
18.09.2024, 10:34

Новини за темою:

20:02
Удар по Харкову: КАБи не збити, а літаки на аеродромі можливо – експерт
16:35
Розширення контролю військ РФ біля Піщаного на Харківщині пояснив Коваленко
21:05
“Зоною стагнації” назвав Коваленко північ Харківщини
19:28
Локація за Піщаним на Харківщині може стати для росіян дуже важкою – Коваленко
19:58
Росіяни цілилися КАБами по шпиталю МВС у Харкові – експерт

Ви читали новину: «Ситуація на фронті може погіршитися: Коваленко про наступ РФ під Куп’янськом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 09:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчим часом ЗС РФ можуть захопити ще частину території Харківської області, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua 18 вересня.".