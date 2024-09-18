Ситуація на фронті може погіршитися: Коваленко про наступ РФ під Куп’янськом
Найближчим часом ЗС РФ можуть захопити ще частину території Харківської області, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua 18 вересня.
«Росіяни зараз продовжують до лівого берега річки Оскіл просування і до самого виходу до населених пунктів Синьківки та Кругляківки, які з’єднані між собою. І Колісниківка – у російських окупаційних військ залишається до заходу кілометр, саме щоб вони зайшли до самої забудови», – пояснив Коваленко.
Через особливості рельєфу біля Кругляківки – довкола знаходяться болота, водосховище та річка, які можуть сповільнити наступ РФ – окупанти можуть вибрати для штурму інший населений пункт. Експерт припустив, що найближчим часом основним напрямком для удару, скоріш за все, стане Колісниківка.
«Відповідно, якщо це буде саме так, то у них до Колісниківки лишається три з половиною кілометри. Я думаю, це можна зупинити за відповідного не лише бажання, а й за відповідної концентрації сил і засобів», – додав аналітик.
Водночас ситуація на півночі Харківщини суттєво не змінилася, зазначив Коваленко. Єдині новини з цього напряму – просування ЗСУ у Вовчанську.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Коваленко., війна, вовчанськ, куп'янск, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 09:44;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчим часом ЗС РФ можуть захопити ще частину території Харківської області, спрогнозував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua 18 вересня.".