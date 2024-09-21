Ахиллес: на севере Харьковщины у врага успехов нет, на Купянщине – сложнее

В Глубоком и Волчанске СОУ не дают врагу продвигаться вперед, а вот на Купянском направлении приостановить оккупантов удалось последние 12 дней, сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

🔹 В Глубоком противник пытается держать уровень военных действий выше среднего, однако успехов на поле боя у врага нет. СОУ контролируют оккупантов, ведется системная работа по невозможности проведения каких-либо действий, которые могли бы привести к потерям территории, отметил Федоренко.

🔹 В Волчанске враг более активен, отметил «Ахиллес». Противник здесь применяет разные тактики перемещения, накопления, и, соответственно, не покидает попыток проводить штурмы, чтобы продвинуться вглубь жилой застройки. Но успехов также враг нет.

🔹 Что касается Купянщины, ситуация несколько сложнее, сказал Федоренко. За предыдущие периоды за счет применения большого количества сил и средств противник имел частные тактические успехи. Однако за 12 последних дней СОУ удалось существенно приостановить врага.