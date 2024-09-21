Ахіллес: на півночі Харківщини у РФ успіхів немає, на Куп’янщині – складніше
У Глибокому та Вовчанську СОУ не дають ворогу просуватися вперед, а от на Куп’янському напрямку призупинити окупантів вдалося за останніх 12 днів, повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
🔹 У Глибокому наразі противник намагається тримати рівень військових дій вище середнього, однак успіхів на полі бою у ворога не має. СОУ контролюють окупантів, ведеться системна робота щодо неможливості проведення будь-яких дій, які могли б привести до втрат території, зазначив Федоренко.
🔹 У Вовчанську ворог активніший, зазначив «Ахіллес». Супротивник тут застосовує різні тактики переміщення, накопичення, і, відповідно, не покидає спроб проводити штурми, щоб просунутися вглиб житлової забудови. Але успіху у ворога також немає.
🔹 Що стосується Куп’янщини ситуація дещо складніша, сказав Федоренко. За попередні періоди за рахунок застосування великої кількості сил і засобів противник мав часткові тактичні успіхи. Однак, за 12 останніх дій СОУ вдалося суттєво призупинити ворога.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, ворог, Кпянщина, успехи, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 18:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Глибокому та Вовчанську СОУ не дають ворогу просуватися вперед, а от на Куп’янському напрямку призупинити окупантів вдалося за останніх 12 днів, повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.".