Ахіллес: на півночі Харківщини у РФ успіхів немає, на Куп’янщині – складніше

У Глибокому та Вовчанську СОУ не дають ворогу просуватися вперед, а от на Куп’янському напрямку призупинити окупантів вдалося за останніх 12 днів, повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

🔹 У Глибокому наразі противник намагається тримати рівень військових дій вище середнього, однак успіхів на полі бою у ворога не має. СОУ контролюють окупантів, ведеться системна робота щодо неможливості проведення будь-яких дій, які могли б привести до втрат території, зазначив Федоренко.

🔹 У Вовчанську ворог активніший, зазначив «Ахіллес». Супротивник тут застосовує різні тактики переміщення, накопичення, і, відповідно, не покидає спроб проводити штурми, щоб просунутися вглиб житлової забудови. Але успіху у ворога також немає.

🔹 Що стосується Куп’янщини ситуація дещо складніша, сказав Федоренко. За попередні періоди за рахунок застосування великої кількості сил і засобів противник мав часткові тактичні успіхи. Однак, за 12 останніх дій СОУ вдалося суттєво призупинити ворога.