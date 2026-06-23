Сегодня 23 июня 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День государственной службы. 23 июня 1611 года английского мореплавателя Генри Гудзона команда высадила с корабля посреди Гудзонова залива, больше его никто не видел. В этот день в 1868-м американский редактор и изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал пишущую машинку. В 1917-м Украинская Центральная Рада приняла Первый универсал, которым провозгласила автономию Украины. В 1941-м началось крупнейшее в истории танковое сражение – между Германией и СССР. В 2016-м Великобритания провела референдум по выходу из состава ЕС. В 2022-м Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. В 2023-м начался «бунт Пригожина».

Праздники и памятные даты 23 июня

23 июня в Украине – День государственной службы.

Сегодня – канун Ивана Купала (Купальская ночь – с 23 на 24 июня).

В мире – Международный Олимпийский день и Международный день вдов.

Также отмечают: Международный день женщин в инженерии, Всемирный день информаторов, День печатной машинки, Международный день распространения информации о синдроме Драве.

23 июня в истории

23 июня 1611 года английского мореплавателя Генри Гудзона, его сына Джона и нескольких членов экипажа высадили в небольшую лодку посреди залива у берегов Северной Америки. Больше их никто не видел, судьба Гудзона остается неизвестной. А залив сегодня носит его имя.

За борт корабля «Discovery» Гудзона с сыном высадили в результате произошедшего бунта. К этому эпизоду биографии мореплаватель шел не один год. Еще до своего последнего плавания Генри слыл капитаном, с которым не ладят подчиненные. Он совершил ряд морских миссий к берегам Северной Америки, ища путь в Азию через Арктику. Главной цели ни одна из экспедиций не достигла, однако они сделали важные географические открытия. Конфликты между Гудзоном и его командой возникали еще во время предыдущих экспедиций. В частности, когда он работал на голландскую Ост-Индийскую компанию и плавал на судне «Halve Maen». Причиной недовольства моряков были очень суровые условия, в которых они оказались в своем «заплыве на Север». Во время этого плавания Гудзон заходил в нью-йоркскую бухту и поднялся по Большой северной реке (сейчас это река Гудзон, названная в его честь). По прибытии «Halve Maen» в Англию власти запретили Гудзону возвращаться на службу Голландии. От мореплавателя требовали работать на свою родину, а не другое государство. Именно так, выполняя требования английского правительства, Гудзон получил в распоряжение небольшое судно «Discovery». 17 апреля 1610 года он отправился в свое последнее путешествие.

Очередной заплыв «в Китай через Арктику» оказался таким же неудачным, как и все предыдущие миссии. Судно «бродило» посреди ледяного океана, не находя ни одного прохода в заданном направлении. Команда теряла терпение. В таких условиях им удалось найти пролив в спокойное море, свободное ото льда. Это были нынешние Гудзонов пролив и Гудзонов залив.

Первые попытки бунта в команде возникли еще осенью 1610 года, однако Гудзон смог подавить их, высадив на берег моряка, которого считал главным мятежником. Зиму англичане провели на американском берегу, охотясь на птиц. А в середине июня 1611-го спустили судно на воду и снова двинулись на север. Что именно произошло между Гудзоном и командой в этот момент, точно не известно, но его с сыном и верными людьми бросили в лодку с минимальным запасом продовольствия и снаряжения. Осенью 1611 года Discovery вернулся в Англию – с 13 моряками на борту. Трагическая судьба Гудзона способствовала его увековечению гораздо больше, чем неудачные морские путешествия. Его именем назвали Гудзонов залив, Гудзонов пролив и реку Гудзон.

23 июня 1868 года американский редактор и изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал пишущую машинку. Подробнее.

23 июня 1917 года Украинская Центральная Рада приняла свой Первый универсал. Подробнее.

23 июня 1941 года началось крупнейшее в истории танковое сражение – на линии Луцк-Ровно-Дубно-Броды. Оно продлилось до 29 июня и завершилось разгромом советских войск. Подробнее.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся судьбоносный референдум по выходу страны из ЕС. Подробнее.

23 июня 2022 года Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. Решение объявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

23 июня 2023 года начался так называемый «бунт Пригожина». Подробнее.

Церковный праздник 23 июня

23 июня чтят память мученицы Агриппины. Подробнее.

Народные приметы

Если птицы утром чистят перья – пойдет дождь.

Если пауки скрылись – погода изменится.

Что нельзя делать 23 июня

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ругаться, особенно супругам.

Лучше не анализировать свои сны.