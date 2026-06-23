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Без опадів і без тропічної спеки: прогноз погоди в Харкові на 24 червня

Погода 20:26   23.06.2026
Оксана Горун
Без опадів і без тропічної спеки: прогноз погоди в Харкові на 24 червня

40-градусної спеки, від якої “плавляться” країни Західної Європи, на Харківщині поки не обіцяють. Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував “помірний” прогноз.

Метеорологи не прогнозують істотних опадів у найближчу добу на Харківщині. У Харкові температура повітря буде: вночі 16 – 18°, вдень 27 – 29°. В області: вночі 13 – 18°, вдень 25 – 30°.

У прогнозі Гідрометцентру на наступні дні – навіть деяке похолодання (до 20 – 25° вдень 28 червня) та дощі. Проте триваліший прогноз Українського гідрометцентру свідчить, що спеки Харківській області не уникнути. На наступному тижні стовпчики термометрів почнуть фіксувати +34-35 градусів.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 20:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-градусної спеки, від якої “плавляться” країни Західної Європи, на Харківщині поки не обіцяють ".