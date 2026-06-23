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Без осадков и без тропической жары: прогноз погоды в Харькове на 24 июня

Погода 20:26   23.06.2026
Оксана Горун
Без осадков и без тропической жары: прогноз погоды в Харькове на 24 июня

40-градусной жары, от которой «плавятся» страны Западной Европы, на Харьковщине в пока не обещают. Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал «умеренный» прогноз.

Метеорологи не прогнозируют существенных осадков в ближайшие сутки на Харьковщине. В Харькове температура воздуха будет: ночью 16 – 18°, днем ​​27 – 29°. В области: ночью 13 – 18°, днем ​​25 – 30°.

В прогнозе Гидрометцентра на последующие дни — даже некоторое похолодание (до 20 – 25° днем 28 июня) и дожди. Однако более длительный прогноз Украинского гидрометцентра свидетельствует, что жары Харьковской области не избежать. На следующей неделе столбики термометров начнут фиксировать +34-35 градусов.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 20:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-градусной жары, от которой «плавятся» страны Западной Европы, на Харьковщине в пока не обещают ".