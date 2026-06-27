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Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт

Події 11:25   27.06.2026
Оксана Якушко
Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». 

11:25

Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і населених пунктах Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів, повідомляє Нацполіція.

Посеред дня окупанти завдали удару по Ізюму. На місці загинула 79-річна жінка, ще троє людей постраждали. Зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки й автівки.

Ворожий дрон поцілив в цивільну автівку на території села Шестакове Чугуївського району. З травмами 44-річного водія ушпиталили.

Внаслідок влучання БпЛА в селі Губарівка пошкоджені автівки. Постраждали двоє чоловіків.

10:00

13 боїв було за добу на Харківщині

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили 11 атак супротивника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти намагалися просунутися біля Стариці, Козачої Лопані, Радьківки та Лимана.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував біля Колесниківки, Богуславки та Новоплатонівки.

09:50

Росіяни знову атакували автозаправні станції у Харківській області

Вночі росіяни завдали ударів безпілотниками по Солоницівській громаді Харківського району, повідомляє ДСНС регіону. Влучання зафіксували по двох автозаправних станціях.

На території однієї з АЗС унаслідок удару була зруйнована будівля та виникла пожежа на площі 400 кв. м. Також пошкоджені 10 одиниць автівок.

За іншою адресою внаслідок удару окупантів пошкоджена будівля операторської АЗС. Пожежі не виникло.

На щастя, постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 11:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".