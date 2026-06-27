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ЗСУ атакували у Волгограді завод, що виготовляє пускові установки для ракет

Події 08:47   27.06.2026
Оксана Якушко
ЗСУ атакували у Волгограді завод, що виготовляє пускові установки для ракет

У Волгограді ракети “Фламінго” вдарили по заводу, що виробляє пускові установки для “Іскандерів” і компоненти ракет “Кинджал”.

Про успішну атаку ЗСУ по одному з найважливіших російських оборонних заводів – “Титан-Барікади” повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.

Він поділився відео від росіян, що коментують удари українських ракет по заводу:
“Еще одна” – “Ага, еще одна, вот уже третья прилетела”.

“Підприємство виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема “Іскандер-М”, “Ярс” та “Тополь-М””, – розповів Цаплієнко.

«Двіжуха». Сьогодні вночі “Фламінго” прилетіли на завод “Барікади” у Волгограді. Там роблять/робили артилерійські системи та іншу військову техніку, включаючи компоненти ракет «Кинджал», — прокоментував те, що відбувається, відомий російський журналіст Олександр Невзоров.

Атаку по заводу у Волгограді підтвердив Денис Штілерман, співвласник компанії FirePonit, що виробляє ракети Фламінго.

“Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде”, – написав він в Х.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 08:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Волгограді ракети “Фламінго” вдарили по заводу, що виробляє пускові установки для “Іскандерів” і компоненти ракет “Кинджал”.".