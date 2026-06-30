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Залишки ракети «Іскандер-М» вилучили сапери на Харківщині (фото)

Суспільство 14:20   30.06.2026
Вікторія Яковенко
Залишки ракети «Іскандер-М» вилучили сапери на Харківщині (фото) Фото: ДСНС України

Сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якою РФ атакувала мирне населення та цивільну інфраструктуру у місті Берестин.

Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники звертаються до жителів: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та негайно повідомте за номерами 101 або 102.

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Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у традиційному ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у місті Берестин поранення отримала 72-річна жінка. Також, за його даними, у місті пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, автомобіль та електромережі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 14:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якою РФ атакувала мирне населення та цивільну інфраструктуру у місті Берестин.".