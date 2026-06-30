4 загиблих і 24 постраждалих, серед них діти – як минула доба на Харківщині

Харків і 29 населених пунктів області минулої доби були під ударами росіян, повідомляє ХОВА.

У Харкові загинула 23-річна жінка, постраждали 12 людей; у с. Губарівка Богодухівської громади загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 66 і 18 років, чоловіки 61 і 40 років; у сел. Старий Салтів зазнали поранень жінки 60 і 70 років та 73-річний чоловік; у с. Таранівка Зміївської громади постраждали дівчатка 9 і 10 років; у м. Берестин зазнала поранень 72-річна жінка; у сел. Борова постраждав 64-річний чоловік; у м. Богодухів зазнав поранень 60-річний чоловік; у с. Гороховатка Борівської громади загинули двоє людей (дані уточнюють).

Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, що 18 червня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади.

Росіяни атакували БпЛА і КАБ Шевченківський та Холодногірський райони Харкова.

Протягом доби вороги активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 ракети «Іскандер-М»;

▪️9 КАБ;

▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️5 БпЛА типу «Молнія»;

▪️5 fpv-дронів;

▪️43 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено автомобіль, трамвай, прилеглі нежитлові будівлі;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено гуртожиток (с. Сінне), фуру (с. Куп’єваха), електромережі (с. Максимівка), адмінбудівлю (м. Богодухів), автобус, будівлі залізничного вокзалу (с. Губарівка), АЗС (с. Костів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (с. Петрівка), автомобіль, електромережі (сел. Великий Бурлук), багатоквартирний будинок (сел. Шевченкове);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Гороховатка), 2 приватні будинки (сел. Борова, с. Залиман);

▪️у Харківському районі пошкоджено будинок культури, 4 приватні будинки (с. Григорівка), приватний будинок, електромережі (сел. Пісочин), приватний будинок (м. Люботин), інфраструктуру сільськогосподарського підприємства (сел. Коротич);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів), приватний будинок (с. Середівка), навчальний заклад (с. Новоолександрівка), 4 приватні будинки (с. Таранівка), приватний будинок (с. Юрченкове), складське приміщення (с. Нова Олександрівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Артемівка);

▪️у Берестинському районі пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, автомобіль, електромережі (м. Берестин).

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 35 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, із них 16 – пов’язані з ворожими обстрілами, повідомляє ДСНС регіону.

На Харківщині рятувальники ДСНС гасили 16 пожеж, спричинених обстрілами росіян у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському, Богодухівському, Куп’янському та Харківському районах області, а також Холодногірському районі Харкова. Внаслідок атак горіли складська, адміністративна та нежитлова будівлі, гараж та автомобіль, хвойна підстилка та суха трава на відкритій території.