Четверо погибших, 24 пострадавших – как прошли сутки на Харьковщине

Харьков и 29 населенных пунктов области за прошедшие сутки были под ударами россиян, сообщает ХОВА.

В Харькове погибла 23-летняя женщина, пострадали 12 человек; в с. Губаровка Богодуховской громады погибла 75-летняя женщина, пострадали женщины 66 и 18 лет, мужчины 61 и 40 лет; в пос. Старый Салтов получили ранения женщины 60 и 70 лет и 73-летний мужчина; в с. Тарановка Змиевской громады пострадали девочки 9 и 10 лет; в г. Берестин получила ранения 72-летняя женщина; в пос. Боровая пострадал 64-летний мужчина; в г. Богодухов получил ранения 60-летний мужчина; в с. Гороховатка Боровской громады погибли два человека (данные утоняются).

Также медики оказали помощь 60-летнему мужчине, который 18 июня пострадал в результате обстрела в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады.

В течение суток враги активно применяли по Харьковщине разные виды вооружения:

▪️3 ракеты «Искандер-М»;

▪️9 КАБ;

▪️7 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️5 БпЛА типа «Молния»;

▪️5 fpv-дронов;

▪️43 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪В г. Харьков поврежден автомобиль, трамвай, прилегающие нежилые здания;

▪ В Богодуховском районе повреждено общежитие (с. Синное), фуру (с. Купьеваха), электросети (с. Максимовка), админздание (г. Богодухов), автобус, здания железнодорожного вокзала (с. Губаровка), АЗС (с. Костов);

▪ В Купянском районе повреждены электросети (с. Петровка), автомобиль, электросети (сел. Большой Бурлук), многоквартирный дом (сел. Шевченково);

▪️в Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Гороховатка), 2 частных дома (сел. Боровая, с. Залиман);

▪В Харьковском районе поврежден дом культуры, 4 частных дома (с. Григоровка), частный дом, электросети (сел. Песочин), частный дом (г. Люботин), инфраструктуру сельскохозяйственного предприятия (сел. Коротич);

▪В Чугуевском районе поврежден автомобиль (поселок Старый Салтов), частный дом (с. Середовка), учебное заведение (с. Новоалександровка), 4 частных дома (с. Тарановка), частный дом (с. Юрченково), складское помещение (с. Новая Александровка), 2 частных дома, электромережа;

▪️в Берестинском районе повреждены 4 многоквартирных дома, автомобиль, электросети (г. Берестин).

В течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 35 раз выезжали на ликвидацию пожаров, из них 16 – связаны с вражескими обстрелами, сообщает ГСЧС региона.

На Харьковщине спасатели ГСЧС тушили 16 пожаров, вызванных обстрелами россиян в Чугуевском, Лозовском, Изюмском, Богодуховском, Купянском и Харьковском районах области, а также Холодногорском районе города Харькова. В результате атак горели складское, административное и нежилое здания, гараж и автомобиль, хвойная подстилка и сухая трава на открытой территории.