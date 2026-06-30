Четверо погибших, 24 пострадавших – как прошли сутки на Харьковщине
Харьков и 29 населенных пунктов области за прошедшие сутки были под ударами россиян, сообщает ХОВА.
В Харькове погибла 23-летняя женщина, пострадали 12 человек; в с. Губаровка Богодуховской громады погибла 75-летняя женщина, пострадали женщины 66 и 18 лет, мужчины 61 и 40 лет; в пос. Старый Салтов получили ранения женщины 60 и 70 лет и 73-летний мужчина; в с. Тарановка Змиевской громады пострадали девочки 9 и 10 лет; в г. Берестин получила ранения 72-летняя женщина; в пос. Боровая пострадал 64-летний мужчина; в г. Богодухов получил ранения 60-летний мужчина; в с. Гороховатка Боровской громады погибли два человека (данные утоняются).
Также медики оказали помощь 60-летнему мужчине, который 18 июня пострадал в результате обстрела в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады.
В течение суток враги активно применяли по Харьковщине разные виды вооружения:
▪️3 ракеты «Искандер-М»;
▪️9 КАБ;
▪️7 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️5 БпЛА типа «Молния»;
▪️5 fpv-дронов;
▪️43 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪В г. Харьков поврежден автомобиль, трамвай, прилегающие нежилые здания;
▪ В Богодуховском районе повреждено общежитие (с. Синное), фуру (с. Купьеваха), электросети (с. Максимовка), админздание (г. Богодухов), автобус, здания железнодорожного вокзала (с. Губаровка), АЗС (с. Костов);
▪ В Купянском районе повреждены электросети (с. Петровка), автомобиль, электросети (сел. Большой Бурлук), многоквартирный дом (сел. Шевченково);
▪️в Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Гороховатка), 2 частных дома (сел. Боровая, с. Залиман);
▪В Харьковском районе поврежден дом культуры, 4 частных дома (с. Григоровка), частный дом, электросети (сел. Песочин), частный дом (г. Люботин), инфраструктуру сельскохозяйственного предприятия (сел. Коротич);
▪В Чугуевском районе поврежден автомобиль (поселок Старый Салтов), частный дом (с. Середовка), учебное заведение (с. Новоалександровка), 4 частных дома (с. Тарановка), частный дом (с. Юрченково), складское помещение (с. Новая Александровка), 2 частных дома, электромережа;
▪️в Берестинском районе повреждены 4 многоквартирных дома, автомобиль, электросети (г. Берестин).
В течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 35 раз выезжали на ликвидацию пожаров, из них 16 – связаны с вражескими обстрелами, сообщает ГСЧС региона.
На Харьковщине спасатели ГСЧС тушили 16 пожаров, вызванных обстрелами россиян в Чугуевском, Лозовском, Изюмском, Богодуховском, Купянском и Харьковском районах области, а также Холодногорском районе города Харькова. В результате атак горели складское, административное и нежилое здания, гараж и автомобиль, хвойная подстилка и сухая трава на открытой территории.