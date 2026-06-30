Остатки ракеты «Искандер-М» изъяли саперы на Харьковщине (фото)

Саперы изъяли остатки баллистической ракеты «Искандер-М», которой РФ атаковала мирное население и гражданскую инфраструктуру в городе Берестин.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели обращаются к жителям: при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и немедленно сообщите по номерам 101 или 102.

Напомним, в традиционной утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в городе Берестин ранения получила 72-летняя женщина. Также, по его данным, в городе повреждены четыре многоквартирных дома, автомобиль и электросети.