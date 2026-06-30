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Остатки ракеты «Искандер-М» изъяли саперы на Харьковщине (фото)

Общество 14:20   30.06.2026
Виктория Яковенко
Остатки ракеты «Искандер-М» изъяли саперы на Харьковщине (фото) Фото: ГСЧС Украины

Саперы изъяли остатки баллистической ракеты «Искандер-М», которой РФ атаковала мирное население и гражданскую инфраструктуру в городе Берестин.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели обращаются к жителям: при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и немедленно сообщите по номерам 101 или 102.

остатки ракеты изьяли на Харьковщине
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в традиционной утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в городе Берестин ранения получила 72-летняя женщина. Также, по его данным, в городе повреждены четыре многоквартирных дома, автомобиль и электросети.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 14:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы изъяли остатки баллистической ракеты «Искандер-М», которой РФ атаковала мирное население и гражданскую инфраструктуру в городе Берестин.".