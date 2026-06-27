Новости Харькова — главное 27 июня: удары по АЗС, фронт, как минули сутки

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

11:25

Погибшая и шестеро пострадавших — как минули сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне атаковали Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов, сообщает Нацполиция. Против гражданского населения оккупанты применили РСЗО и БпЛА разных видов.

Под атакой врага находились Шевченковский и Основянский районы Харькова. Повреждены помещения АЗС.

Посреди дня оккупанты нанесли удар по Изюму. На месте погибла 79-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.

Ночью на территории Дергачевской громады россияне ударили БпЛА по АЗС. На месте одного попадания возник пожар.

Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль на территории села Шестаково Чугуевского района. С травмами 44-летнего водителя госпитализировали.

В результате попадания БпЛА в селе Губаревка повреждены автомобили. Пострадали двое мужчин.

10:00

13 боев было за сутки на Харьковщине

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отбили 11 атак противника, сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты пытались продвинуться возле Старицы, Казачьей Лопани, Радьковки и Лимана.

На Купянском направлении враг три раза атаковал возле Колесниковки, Богуславки и Новоплатоновки.

09:50

Россияне снова атаковали автозаправочные станции в Харьковской области

Ночью россияне нанесли удары беспилотниками по Солоницевской громаде Харьковского района. Попадание зафиксировали по двум автозаправочным станциям, сообщает ГСЧС региона.

На территории одной из АЗС в результате удара разрушено здание и вспыхнул пожар на площади 400 кв. м. Также повреждены 10 единиц автомобилей.

По другому адресу в результате удара оккупантов повреждено здание операторской АЗС. Пожар не возник.

К счастью, пострадавших нет.