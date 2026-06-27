Live

Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше

Транспорт 18:55   27.06.2026
Оксана Якушко
Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше

Рух трамваїв №23, 27 і тролейбуса №34 сьогодня, 27 червня, завершиться раніше через роботи «Харківобленерго», повідомляє Харківська міськрада.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що скасовують наступні вечірні рейси:

– трамвай №23: о 21:40 від розворотного кола «602 мікрорайон»;

– трамвай №27: о 21:20 від розворотного кола «Новожанове» та о 21:56 від розворотного кола «Салтівське»;

– тролейбус №34: о 21:43 від розворотного кола «Вул. Нескорених» та о 22:01 від розворотного кола «Східна Салтівка».

Читайте також: Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше
Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше
27.06.2026, 18:55
Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова
Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова
27.06.2026, 17:17
ДТП із постраждалим сталася на трасі Харківщини, де тривав ремонт дороги
ДТП із постраждалим сталася на трасі Харківщини, де тривав ремонт дороги
27.06.2026, 18:20
14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти
14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти
27.06.2026, 15:46
Казала, що Харків — «русский» і поширювала брехню про ЗСУ
Казала, що Харків — «русский» і поширювала брехню про ЗСУ
27.06.2026, 14:41
Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт
Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт
27.06.2026, 16:35

Новини за темою:

25.06.2026
Людей накрутили проти Києва – депутатка Куц про «дзвіночки» перед вторгненням
22.06.2026
Маршрути транспорту в Харкові зміняться в понеділок, 22 червня: подробиці
21.06.2026
Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня
21.06.2026
У Харкові тепловоз наїхав на жінку: постраждала в лікарні
21.06.2026
“Приліт” у Харкові – під атакою був Салтівський район (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 18:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв №23, 27 і тролейбуса №34 сьогодня, 27 червня, завершиться раніше через роботи «Харківобленерго», повідомляє Харківська міськрада.".