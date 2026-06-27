Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше

Рух трамваїв №23, 27 і тролейбуса №34 сьогодня, 27 червня, завершиться раніше через роботи «Харківобленерго», повідомляє Харківська міськрада.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що скасовують наступні вечірні рейси:

– трамвай №23: о 21:40 від розворотного кола «602 мікрорайон»;

– трамвай №27: о 21:20 від розворотного кола «Новожанове» та о 21:56 від розворотного кола «Салтівське»;

– тролейбус №34: о 21:43 від розворотного кола «Вул. Нескорених» та о 22:01 від розворотного кола «Східна Салтівка».