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Вечером 27 июня некоторые троллейбусы и трамваи Харькова прекратят ходить

Транспорт 18:55   27.06.2026
Оксана Якушко
Вечером 27 июня некоторые троллейбусы и трамваи Харькова прекратят ходить

Движение трамваев №23, 27 и троллейбуса №34 27 июня завершится ранее из-за работ «Харьковоблэнерго», сообщает Харьковский горсовет.

В  Департаменте строительства и дорожного хозяйства оповестили, что отменяют следующие вечерние рейсы:

— трамвай №23: в 21:40 от разворотного круга «602 микрорайон»;

— трамвай №27: в 21:20 от разворотного круга «Новожаново» и в 21:56 от разворотного круга «Салтовское»;

— троллейбус №34: в 21:43 от разворотного круга «Ул. Непокоренных и в 22:01 от разворотного круга «Восточная Салтовка».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев №23, 27 и троллейбуса №34 27 июня завершится ранее из-за работ «Харьковоблэнерго», сообщает Харьковский горсовет.".