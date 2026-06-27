Россияне в очередной раз атаковали две АЗС в пригороде Харькова

27 июня россияне применили беспилотники типа «Италмас» для ударов по АЗС по городу Дергачи, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Первый удар произошел около 13:40 – из-за атаки поврежден забор АЗС и автомобили, припаркованные на территории предприятия. Пострадавших нет.

Менее чем через час, около 14:30, россияне снова нанесли удар по территории уже другой АЗС. 41-летняя женщина, находившаяся во время атаки в собственном автомобиле на территории АЗС, ранена. Также острую реакцию на стресс получил 34-летний работник автозаправочной станции.

Как писала ранее МГ «Объектив», ночью 27 июня россияне снова атаковали автозаправочные станции в Солоницевской громаде Харьковской области, сообщает ГСЧС региона.