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Россияне в очередной раз атаковали две АЗС в пригороде Харькова

Происшествия 17:17   27.06.2026
Оксана Якушко
Россияне в очередной раз атаковали две АЗС в пригороде Харькова

27 июня россияне применили беспилотники типа «Италмас» для ударов по АЗС по городу Дергачи, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Первый удар произошел около 13:40 – из-за атаки поврежден забор АЗС и автомобили, припаркованные на территории предприятия. Пострадавших нет.

Менее чем через час, около 14:30, россияне снова нанесли удар по территории уже другой АЗС. 41-летняя женщина, находившаяся во время атаки в собственном автомобиле на территории АЗС, ранена. Также острую реакцию на стресс получил 34-летний работник автозаправочной станции.

Как писала ранее МГ «Объектив», ночью 27 июня россияне снова атаковали автозаправочные станции в Солоницевской громаде Харьковской области, сообщает ГСЧС региона.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 17:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 июня россияне применили беспилотники типа «Италмас» для ударов по АЗС по городу Дергачи, сообщает Харьковская областная прокуратура.".