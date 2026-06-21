Дощ, гроза та спека: прогноз погоди на 22 червня

Прогноз погоди на понеділок, 22 червня, опублікували у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Згідно з прогнозами синоптиків, уночі буде прохолодно. Вдень – хмарно, також піде невеликий дощ, проте стовпчики термометрів піднімуться до +30.

Так по області вдень буде невеликий короткочасний дощ, очікується гроза. Температура повітря вночі 12 – 17 °, вдень 25 – 30 °.

У Харкові вдень піде дощ. Вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 16°, вдень – від 27 до 29°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.