Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня

Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, опубликовали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Согласно прогнозам синоптиков, ночью будет прохладно. Днем – облачно, также пойдет небольшой дождь, однако столбики термометров поднимутся до +30.

Так по области днем пойдет небольшой кратковременный дождь, ожидается гроза. Температура воздуха ночью 12 – 17°, днем ​​25 – 30°.

В Харькове днем тоже пойдет дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться от 16 до 16°, днем – от 27 до 29°.

Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с.