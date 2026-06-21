Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня
Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, опубликовали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Согласно прогнозам синоптиков, ночью будет прохладно. Днем – облачно, также пойдет небольшой дождь, однако столбики термометров поднимутся до +30.
Так по области днем пойдет небольшой кратковременный дождь, ожидается гроза. Температура воздуха ночью 12 – 17°, днем 25 – 30°.
В Харькове днем тоже пойдет дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться от 16 до 16°, днем – от 27 до 29°.
Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с.