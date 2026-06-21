Live

Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня

Погода 21:36   21.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня

Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, опубликовали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Согласно прогнозам синоптиков, ночью будет прохладно. Днем – облачно, также пойдет небольшой дождь, однако столбики термометров поднимутся до +30.

Так по области днем пойдет небольшой кратковременный дождь, ожидается гроза. Температура воздуха ночью 12 – 17°, днем ​​25 – 30°.

В Харькове днем тоже пойдет дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться от 16 до 16°, днем – от 27 до 29°.

Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с.

Читайте также: Спасательницу, пострадавшую от удара «Искандера», перевезли во Львов

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 22 июня: FPV били по многоэтажкам, КАБы — по ТЭЦ
Новости Харькова — главное 22 июня: FPV били по многоэтажкам, КАБы — по ТЭЦ
22.06.2026, 13:50
Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня
Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня
21.06.2026, 21:36
Харьков лидирует по покупке жилья — Терехов
Харьков лидирует по покупке жилья — Терехов
22.06.2026, 09:14
Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали
Они не оставят наши ТЭЦ в покое — Терехов об ударе КАБами по электроцентрали
22.06.2026, 08:12
Сегодня 22 июня 2026: какой день в истории
Сегодня 22 июня 2026: какой день в истории
22.06.2026, 06:00
Угроза FPV-дронов и КАБов для Харькова: что делает городская власть — Терехов
Угроза FPV-дронов и КАБов для Харькова: что делает городская власть — Терехов
22.06.2026, 11:51

Новости по теме:

21.06.2026
Сильный ветер идет на Харьковщину: жителей призвали быть осторожными
19.06.2026
Кратковременный дождь и гроза. Прогноз погоды на 20 июня в Харькове и области
18.06.2026
Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области
17.06.2026
Ночью и днем ​​дожди. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
16.06.2026
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дождь, гроза и жара: прогноз погоды на 22 июня», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 июня 2026 в 21:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на понедельник, 22 июня, опубликовали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.".