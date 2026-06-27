Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 28 июня в Харькове и области
Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза ⛈. В целом, днем сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем от 24 до 29°.
В Харькове ночь ожидают без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем прогреется до 25 – 27°.