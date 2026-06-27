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Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 28 июня в Харькове и области

Погода 21:54   27.06.2026
Оксана Якушко
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 28 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза ⛈. В целом, днем  сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 24 до 29°.

В Харькове ночь ожидают без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​прогреется до 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 21:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".