Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 28 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 28 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза ⛈. В целом, днем сохранится переменная облачность ⛅️.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем ​​от 24 до 29°.

В Харькове ночь ожидают без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь 🌧.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​прогреется до 25 – 27°.

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