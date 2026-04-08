Ночью заморозки, днем +12. Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области

Погода 20:31   08.04.2026
Прогноз погоды на четверг, 9 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь. В целом, погода будет облачной с прояснениями 🌥.
Ветер ожидают северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет достаточно низкой, ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура будет колебаться от 7 до 12° тепла.

В Харькове ночь прогнозируют без существенных осадков, днем ​​возможен небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 будет низкой ночью – ожидают заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​прогреется до 9 – 11° тепла.

Читайте также: Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
08.04.2026, 15:27
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
08.04.2026, 13:16
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
08.04.2026, 16:49
Следующий отопительный в Харькове может быть под угрозой? Ответ Терехова
Следующий отопительный в Харькове может быть под угрозой? Ответ Терехова
07.04.2026, 11:05
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
08.04.2026, 14:49
Под суд пойдет чиновник с Харьковщины, предоставлявший компенсации за жилье
Под суд пойдет чиновник с Харьковщины, предоставлявший компенсации за жилье
08.04.2026, 21:04

Новости по теме:

05.04.2026
Ночью заморозки, днем +20. Прогноз погоды на 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
03.04.2026
До 20 тепла и дожди. Прогноз погоды на 4 апреля в Харькове и области
02.04.2026
Гроза, дождь и туман. Прогноз погоды на 3 апреля в Харькове и области
01.04.2026
Дождь, туман, 19°С тепла днем. Прогноз погоды на 2 апреля в Харькове и области


  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 20:31;

