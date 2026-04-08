Ночью заморозки, днем +12. Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 9 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь. В целом, погода будет облачной с прояснениями 🌥.

Ветер ожидают северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет достаточно низкой, ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура будет колебаться от 7 до 12° тепла.

В Харькове ночь прогнозируют без существенных осадков, днем ​​возможен небольшой кратковременный дождь 🌧.

Температура воздуха 🌡 будет низкой ночью – ожидают заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​прогреется до 9 – 11° тепла.