Жара наступает. Прогноз погоды на 2 июля в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 2 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На протяжении дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют восточной четверти, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 16 до 21°, днем от 30 до 35°.
В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают также восточной четверти, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 18 – 20°, днем столбик термометра поднимется до 32 – 34°.