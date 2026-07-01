Жара наступает. Прогноз погоды на 2 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 2 июля, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На протяжении дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️.

Ветер прогнозируют восточной четверти, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 16 до 21°, днем ​​от 30 до 35°.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.

Ветер ожидают также восточной четверти, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 18 – 20°, днем ​​столбик термометра поднимется до 32 – 34°.