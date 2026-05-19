Жара и кратковременный дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 20 мая

В среду, 20 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днём кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать 15–17 градусов тепла, днём – 26–28, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 12–17 градусов со знаком «плюс», днём – 23–28.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, по области местами порывы до 15–20 м/с.

«Кто ждёт ясной солнечной погоды — надо подождать, — пишет синоптик Наталья Диденко. — Потому что пока почти вся территория Украины находится и будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, что означает неустойчивую погоду по летнему типу, с кратковременными дождями, грозами, вероятными сильными ливнями и даже местами со шквалами и градом. В конце недели температура воздуха в Украине имеет тенденцию к понижению, влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока что стабильно нестабильна».