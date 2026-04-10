Де купують житло власники зруйнованих будинків на Харківщині – ХОВА

У межах програми «єВідновлення» на Харківщині зареєстрували 68143 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Найбільше звернень надійшло від жителів обласного центру, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

«Грошову допомогу на ремонт житла вже отримали 45172 заявники. Загальна сума виплат сягнула майже 4,6 мільярда гривень. Ще для 1172 осіб погоджено компенсації та передано на виплату понад 100,6 мільйона гривень», – повідомили у ХОВА.

Там також зазначили, що коштом компенсацій в області вже відновлено 7820 квартир та 7057 будинків.

«Комісії також сформували 10108 житлових сертифікатів для компенсації за знищене майно на загальну суму понад 13,6 мільярда гривень. У Харківській області придбали 5566 об’єктів нерухомості, зокрема 4661 квартиру та 905 приватних будинків. Загальна вартість житла становить понад 11,1 мільярда гривень, з них сплачено сертифікатами – 9,1 мільярда. Усього вже використано 7890 сертифікатів», – розповіли в ОВА.

Зазначається, що більшість власників придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів придбала будинки у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.