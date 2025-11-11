Live

Конфликт перерос в поножовщину в Слободском районе Харькова – мужчина умер

Происшествия 11:45   11.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Конфликт перерос в поножовщину в Слободском районе Харькова – мужчина умер

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 9 ноября около одного из заведений общепита в Слободском районе. 

По версии следствия, между нападающим, его товарищем и погибшим возник конфликт. Позже он перерос в драку, во время которой подозреваемый ударил оппонента в ногу. От полученных травм мужчина умер до приезда медиков. Тем временем остальные участники ссоры скрылись.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему вручили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы», – уточнили копы.

Теперь подозреваемому готовятся избрать меру пресечения.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
