Конфликт перерос в поножовщину в Слободском районе Харькова – мужчина умер
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 9 ноября около одного из заведений общепита в Слободском районе.
По версии следствия, между нападающим, его товарищем и погибшим возник конфликт. Позже он перерос в драку, во время которой подозреваемый ударил оппонента в ногу. От полученных травм мужчина умер до приезда медиков. Тем временем остальные участники ссоры скрылись.
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему вручили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы», – уточнили копы.
Теперь подозреваемому готовятся избрать меру пресечения.
Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 11:45