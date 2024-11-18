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Хотел только напугать: девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство отчима

Происшествия 11:07   18.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Хотел только напугать: девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство отчима

По данным Харьковской областной прокуратуры, 50-летний убил своего отчима 11 мая этого года. События разворачивались в Лозовском районе.

«Родственники вместе употребляли алкогольные напитки, находясь у себя дома. Разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый схватил кухонный нож и ударил им отчима в грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», – рассказали в прокуратуре.

На суде мужчина признал свою вину, однако убеждал, что убивать не хотел – планировал всего лишь припугнуть отчима. Обвиняемого признали виновным и приговорили к девяти годам за решеткой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 11:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, 50-летний убил своего отчима 11 мая этого года. События разворачивались в Лозовском районе.".