Хотел только напугать: девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство отчима
По данным Харьковской областной прокуратуры, 50-летний убил своего отчима 11 мая этого года. События разворачивались в Лозовском районе.
«Родственники вместе употребляли алкогольные напитки, находясь у себя дома. Разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый схватил кухонный нож и ударил им отчима в грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», – рассказали в прокуратуре.
На суде мужчина признал свою вину, однако убеждал, что убивать не хотел – планировал всего лишь припугнуть отчима. Обвиняемого признали виновным и приговорили к девяти годам за решеткой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: зарезал, прокуратура, убийство;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 11:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, 50-летний убил своего отчима 11 мая этого года. События разворачивались в Лозовском районе.".