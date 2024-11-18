Хотел только напугать: девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство отчима

По данным Харьковской областной прокуратуры, 50-летний убил своего отчима 11 мая этого года. События разворачивались в Лозовском районе.

«Родственники вместе употребляли алкогольные напитки, находясь у себя дома. Разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый схватил кухонный нож и ударил им отчима в грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», – рассказали в прокуратуре.

На суде мужчина признал свою вину, однако убеждал, что убивать не хотел – планировал всего лишь припугнуть отчима. Обвиняемого признали виновным и приговорили к девяти годам за решеткой.